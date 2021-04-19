Hoeveel grond beschermen jullie met World Land Trust?

Ontdek hoeveel grond we helpen beschermen.

Hoeveel grond is beschermd?

Elke keer dat een nieuwe gebruiker online bij ons doorbrengt (min. £25), financieren we het World Land Trust om elk jaar 25m2 natuurlijke habitat te kopen.

Dit is ook mogelijk via ons verwijzingsprogramma, waarbij we elke nieuwe doorverwezen klant 25% korting geven op hun eerste bestelling.

Als je 10 gebruikers introduceert die elk een minimum van £25 uitgeven, is dat een wildpark ter grootte van een tennisbaan elk jaar dat je beschermd hebt.

Hoe kan ik nieuwe gebruikers verwijzen?

Als je wil weten hoe je nieuwe gebruikers kunt doorverwijzen en wilde dieren kunt beschermen met elke nieuwe gebruiker, klik je op hier.