Wat is het World Land Trust?

Kom meer te weten over het milieuwerk dat het World Land Trust doet.

Het World Land Trust is een internationale liefdadigheidsinstelling die zich bezighoudt met het beschermen en duurzaam beheren van natuurlijke ecosystemen in meer dan 20 landen.

Ze sturen fondsen en expertise naar plaatsen die het hard nodig hebben, terwijl volledige controle wordt gegeven aan de mensen die op dat land wonen 365 dagen per jaar.

Hierdoor zijn ze in staat om partnerschappen te ontwikkelen met lokale individuen, gemeenschappen en organisaties om ondersteuning en betrokkenheid te bevorderen. Stropers worden ook opgeleid als jachtopzieners, wat extra veiligheid in het wild en veilige lokale werkgelegenheid biedt.

Het World Land Trust, wiens begunstiger Sir David Attenborough is, doet vitaal werk om de planeet te redden voor toekomstige generaties. Met elke donatie kunnen ze permanent een steeds groter deel van het land beschermen dat ook wordt beheerd voor dieren in het wild, dat anders zou worden vernietigd.