Hoe helpen jullie natuurlijke leefgebieden te beschermen met World Land Trust?

Ontdek hoe we ons inzetten voor duurzame werkwijzen.

Hoe werkt het?

Elke keer als een nieuwe gebruiker voor het eerst online bij ons betaalt (min. £25), financieren we het World Land Trust om 25m2 natuurlijke habitat per jaar te kopen.



Ons verwijzingsprogramma moedigt dit verder aan: we geven elke nieuwe doorverwezen gebruiker 25% korting op zijn eerste bestelling.



Als je 10 gebruikers introduceert die minstens £25 uitgeven, is dat een wildpark ter grootte van een tennisbaan die je hebt beschermd.



Dit is nog maar het begin van de reis. Naarmate gebruikers zich blijven aansluiten en wij groeien, zullen we meer middelen hebben om aan het World Land Trust te besteden en te doneren.

Om dit initiatief te starten, hebben we gedoneerd aan World Land Trust zodat ze 36.423m2 natuurlijke habitat kunnen kopen.

Hoe kan ik nieuwe gebruikers verwijzen?

Als je wil weten hoe je nieuwe gebruikers kunt doorverwijzen en de natuurlijke habitat kunt beschermen, klik je hier.