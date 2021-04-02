Wat betekent klimaatneutraal voor theprintspace?

Ontdek waarom we al onze CO2-uitstoot compenseren.

Klimaatverandering is een wereldwijde bedreiging die de levens van iedereen op onze planeet zal beïnvloeden.

Het is van vitaal belang dat alle individuen, bedrijven, organisaties en overheden bijdragen aan het gemeenschappelijke doel om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

De analisten van Carbon Footprint hebben de voetafdruk van de printspace berekend aan de hand van de omrekeningsfactoren van 2018 die zijn ontwikkeld door het Britse Department for Environment, Food and Rural Affairs (Defra) en het Department for Business, Energy & Industrial Strategy (BEIS).

Na intern onze voetafdruk te hebben geanalyseerd, hebben we onmiddellijk veranderingen doorgevoerd om zo veel mogelijk van onze CO2-uitstoot terug te dringen.

Waar we dit niet hebben kunnen doen, gebruiken we Gold Standard om onze CO2-uitstoot te compenseren, zoals aanbevolen door Friends of the Earth, Greenpeace en WWF UK. Via Gold Standard investeert theprintspace in projecten op het gebied van hernieuwbare energie.

Het compenseren van onze CO2-uitstoot is in de eerste plaats een kortetermijnalternatief en geen langetermijnoplossing. We zijn altijd op zoek naar manieren om onze emissies verder terug te dringen en onderweg de nodige veranderingen te blijven aanbrengen.