Waarom is klimaatneutraal zijn belangrijk voor theprintspace?

Leer meer over koolstofneutraal zijn en waarom het belangrijk is voor ons.

Onze planeet en het voortbestaan van onze wilde dieren worden bedreigd.

De wereldwijde IT-sector is verantwoordelijk voor 8% van de CO2-uitstoot, een van de grootste oorzaken van klimaatverandering en een rampzalige impact hebben op natuurlijke habitats en wilde dieren.

Na onderzoek waren we verrast dat veel systemen die vergelijkbaar zijn met die van ons geen milieubeleid hebben, dus wilden we je de mogelijkheid geven om een koolstofneutraal systeem te gebruiken.

Door gebruik te maken van de volledig koolstofneutrale service van theprintspace, zijn onze klanten gegarandeerd dat hun gebruik van onze diensten zo min mogelijk bijdraagt aan hun ecologische voetafdruk.

Je kunt de CO2-uitstoot bijhouden die je hebt voorkomen door gebruik te maken van onze service op het dashboard van je online account.