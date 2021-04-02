Waarom steunen jullie het World Land Trust bij het beschermen van natuurlijke leefomgevingen?

Waarom we ons inzetten voor duurzaamheid.

theprintspace is een koolstofneutrale dienst met een eenvoudige filosofie; wij zijn een for-profit, particulier bedrijf dat positieve acties wil bijdragen aan een duurzame planeet.

Wij vinden dat bedrijven, meer dan individuen, moeten bieden of werken om oplossingen te bieden voor onze klimaatnoodsituatie, en om dat te doen denken we dat alle bedrijven moeten proberen om economische krachten te gebruiken om ecologische duurzaamheid te stimuleren.

De IT-sector draagt momenteel ongeveer 8% van de wereldwijde CO2-uitstoot bij, en we willen onze gebruikers een creatief platform geven dat zich inspant om zijn eigen impact op het milieu te minimaliseren.