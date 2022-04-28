Ik kan mijn geïmporteerde producten niet vinden in mijn Etsy-shop

Heb je onze Etsy-koppelgids gevolgd en je producten naar je shop geïmporteerd, dan staan je producten bij je ‘concept’-listings (drafts). Pas wanneer je ze als ‘actief’ publiceert, verschijnen ze op je website.
Heb je je producten geïmporteerd maar staan ze niet bij je ‘Concepten’, of krijg je de melding ‘import error’ in je creativehub-productlijst, controleer dan het volgende:
- Zorg dat je gelimiteerde edities per variant niet groter zijn dan 999. Etsy hanteert een voorraadlimiet van 999 per SKU
- Verwijder speciale tekens zoals _ @ * uit de bestandsnaam. Zorg ook dat de bestandsnaam niet met een cijfer begint. Bestandsnamen met deze tekens worden niet goed geïmporteerd in Etsy. Na het importeren kun je de listing wel bewerken en die tekens toevoegen als ze deel uitmaken van de titel van je kunstwerk.
- Bevat je product dubbele varianten? ‘Border’ (rand) en ‘Window Mount’ (passe-partout) gelden niet als variantkenmerk. Heb je dus een A4 alleen print & een A4 alleen print met rand, of een A2 zwarte lijst met wit passe-partout & een A2 zwarte lijst met zwart passe-partout, dan geldt dat als een duplicaat en kan het niet naar je shop worden geïmporteerd. Verwijder het duplicaat en probeer de import opnieuw.
- Controleer in je Etsy-verzendinstellingen of je verzendprofiel een geldige ‘postcode van herkomst’ heeft. Ongeldige postcodes kunnen importconflicten veroorzaken.
- Gebruik je in je Etsy-verzendinstellingen nog het oude ‘creativehub’-verzendprofiel, verwijder dat profiel dan en probeer de import opnieuw. Na een geslaagde import kun je je eigen verzendprofiel aanmaken.
- Hoewel het zelden voorkomt, kunnen ook de instellingen van je eigen verzendprofiel een importconflict veroorzaken. Dit kan gebeuren wanneer binnen een productreeks meerdere profielen worden gebruikt, of wanneer er landbeperkingen zijn ingesteld. Verwijder als laatste redmiddel al je verzendprofielen en probeer de import opnieuw. Na een geslaagde import kun je je verzendprofielen opnieuw aanmaken.