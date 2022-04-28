Ik kan mijn geïmporteerde producten niet vinden in mijn Etsy-shop

Heb je onze Etsy-koppelgids gevolgd en je producten naar je shop geïmporteerd, dan staan je producten bij je ‘concept’-listings (drafts). Pas wanneer je ze als ‘actief’ publiceert, verschijnen ze op je website.

Heb je je producten geïmporteerd maar staan ze niet bij je ‘Concepten’, of krijg je de melding ‘import error’ in je creativehub-productlijst, controleer dan het volgende: