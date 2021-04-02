Kennismaken met inlijsten op maat

Een introductie voor op maat gemaakte, handgemaakt lijsten voor fotografische en fine art werken.

Bij theprintspace zijn we van mening dat op maat gemaakte inlijstoplossingen specifiek moeten zijn voor elk stuk om ervoor te zorgen dat de lijst een aanvulling vormt op het beeld.

Onze fine art lijstenmakers begrijpen de eisen voor het behoud van fotolijsten en kunstwerk.

Elk van onze lijsten is handgemaakt en op maat gemaakt van je kunstwerk, wat betekent dat je niet hoeft te houden aan standaard fotografische maten of A-maten; je kunt afdrukken en inlijsten met elk formaat dat je wenst.

Er zijn talloze plekken om kant-en-klare lijsten te kopen, maar dit zullen over het algemeen standaard lijststijlen zijn en alleen in fotografische of A-maten.

Ook wanneer het kunstwerk in de lijst is aangebracht, raakt het glas aan wat niet wordt aanbevolen.

Videogids: Inleiding voor fine art inlijsten

De stijlen die wij aanbieden

Wij bieden verschillende framing stijlen zoals Traditionele lijsten, Doos lijsten, Zwevende lijsten en Dienblad lijsten naast vele andere opties.

Klik hier om meer te weten te komen over onze op maat gemaakte, handgemaakte lijsten.

Als er in onze standaard frames geen raambevestiging wordt gebruikt, plaatsen we een kleine rand in het frame om de illustratie uit de buurt van het glas te houden.

Dit is belangrijk om ervoor te zorgen dat het kunstwerk niet aan het glas kleeft als er vocht in de lucht of omgeving is waar de ingelijste afdruk te zien is. Al onze lijsten worden aan de achterkant van de lijst geplakt en verzegeld.

Afwerkingen

Bij het kiezen van een natuurlijk houten frame zijn er veel verschillende afwerkingsopties die we kunnen toepassen van wax en schellak tot een met de hand gespoten afwerking met gesloten hoeken. Dit is waar de hoekverbinding volledig onzichtbaar is.

Glas

Er zijn ook verschillende glasopties die kunnen worden gebruikt om de archiefeigenschappen van de lijst te vergroten, Laag reflecterend kunstglas, conserverend helder en museumglas die de ultieme bescherming biedt.

Met de vele lijstopties, artwork presentatie en beglazingsopties, zijn er een aantal beslissingen.

Wij raden je aan om de keuzes met een van onze experts te bespreken, zodat we de inlijstoplossingen kunnen vaststellen die voldoen aan je eisen en budget, zodat elk aspect van het inlijstontwerp optimaal is en je een offerte kunnen bieden.

Onze doorlooptijd voor inlijsten is 10 werkdagen.

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