Hoe de omgeving waarin je je kunst ophangt invloed heeft op lijsten

Hoe temperatuur, vocht, luchtvochtigheid en blootstelling aan licht de levensduur van een op maat gemaakte ingelijste afdruk beïnvloeden.

Vermijd direct zonlicht

Voor de beste levensduur beschermt je ingelijste en droog opgeplakte afdrukken tegen direct zonlicht. Probeer op het zuiden gerichte ramen te vermijden en gebruik ultraviolet (UV) filterglas voor het inlijsten van waardevolle kunstwerken die niet kunnen worden gereproduceerd.

Omgevingen met een hoge luchtvochtigheid

We raden aan om omgevingen met een overwegend vochtige omgeving te vermijden. Verslechtering van papier en materialen wordt verhoogd door de vochtigheid en het potentiële risico op beschadiging door schimmels en ongedierte.

Fluctuatie in vochtigheidsniveaus kan ook spanning creëren over het oppervlak van je werk, waardoor golvingen en een rimpeleffect ontstaan.

Vochtige muren

Wij raden je aan om je ingelijste werk niet direct tegen de binnenwand van de buitenmuur te hangen die wordt beïnvloed door vocht, aangezien er waarschijnlijk schimmel zich in de lijst zal opbouwen.

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