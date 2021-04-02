Gerecycled papieren tape in onze inlijstdienst

Bij theprintspace maken we ons zorgen over plastic vervuiling.

De materialen die we gebruiken om je bestellingen te produceren zijn zorgvuldig geselecteerd om onze impact op het milieu te verminderen en tegelijkertijd ervoor te zorgen dat je bestellingen in perfecte staat bij je terechtkomen.

We hebben alle andere vormen van tape verboden, afgezien van de papieren tape die we gebruiken gemaakt van 100% gerecyclede vezels.

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