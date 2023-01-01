Quanto devono essere grandi i bordi di una stampa fine art?

Quando aggiungi dei bordi a un'immagine per una stampa d'arte, la loro dimensione dipende dai tuoi gusti e dall'estetica che vuoi ottenere. Pensa però all'atmosfera o al tono che vuoi dare: bordi ampi e decisi creano un senso di drammaticità, mentre bordi sottili risultano più discreti, sobri e contemporanei.



Come guida approssimativa:



Per bordi contemporanei prendi il lato più corto, cioè la larghezza o l'altezza. Per le immagini verticali sarà la larghezza, per quelle orizzontali l'altezza. Aggiungi su ciascun lato un bordo pari al 4 o 5% della larghezza o dell'altezza totale. Poi aggiungi un bordo della stessa misura sugli altri lati dell'immagine, in modo che sia uguale tutto intorno. Per bordi tradizionali prendi l'altezza e aggiungi il 7% dell'altezza come bordo in alto e il 13% in basso. Aggiungi il 5% su ciascun lato.

Contemporaneo

Tradizionale

Tieni presente che non esistono regole fisse: quella sopra è una guida, ma dovrai valutare a occhio ciò che ti sembra giusto e poi prenderne nota, così da mantenere la stessa impostazione in tutti i tuoi lavori. Ricorda inoltre che quando ordini stampe da noi, e quando configuri i prodotti di stampa da vendere in dropshipping, puoi aggiungere i bordi direttamente nel nostro software.