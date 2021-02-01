Quanto devo affilare il mio file quando stampo con theprintspace?

Consigli e suggerimenti sull’affilatura di stampe artistiche e fotografiche.

Ti stai chiedendo quanto devi affilare un’immagine prima di inviarcela? Il potere, prima del processo di stampa vero e proprio, è nelle tue mani.

Theprintspace non effettua alcun processo di affilatura prima di stampare un’immagine. Ciò conferisce ai nostri clienti il pieno controllo sulle proprie immagini e sul grado di affilatura da applicare in base alle proprie esigenze e alla tipologia di carte scelta.

Il grado di correzione dipende dalla tipologia di carta

Ogni carta ha le proprie caratteristiche, che contribuiscono alla nitidezza complessiva dell’immagine stampata, una soluzione generale, in questo caso, non è, quindi, applicabile.

Altri laboratori, specialmente i mini-lab, effettuano un lavoro di affilatura automatica durante la fase di stampa. Questo tipo di processo può causare effetti indesiderati non visibili sullo schermo, proprio per questo motivo noi non ne facciamo uso.

È meglio per i clienti effettuare l’affilatura in Adobe Photoshop e controllare il file al 100% della dimensione di stampa per assicurarsi che sia adeguatamente nitido e che non si siano prodotti artefatti digitali come risultato del processo di affilatura.

Come sapere quanto nitida dovrebbe essere un’immagine

Un modo conveniente per testare l’affilatura è ordinare un provino di stampa, specialmente prima di impegnarsi in una stampa di grandi dimensioni.

Non solo potrai vedere come la nitidezza generale viene influenzata dalla carta scelta, ma ti potrai anche controllare il contrasto, il colore e l’impatto di qualsiasi cambiamento avvenuto dopo il ridimensionamento.

Vuoi avere il meglio dalle tue immagini?

Facci visita presso il nostro studio stampa e parla con uno dei nostri consulenti.