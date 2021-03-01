6 motivi per scegliere theprintspace rispetto alle normali copisterie

Ti devi ancora convincere che siamo i migliori? Ecco 6 motivi per cui dovresti scegliere theprintspace rispetto alle normali copisterie.

1: Maggiore possibilità di scelta di carta e prodotti

A theprintspace abbiamo una vasta gamma di C Print e Giclée tipologie di carta. Offriamo, inoltre, carte specializzate come Kodak Metallic o FujiFlex. Fondamentalmente hai più scelta per garantire la migliore qualità della tua stampa.

2: La più alta qualità possibile

I Prolab utilizzano solo stampanti di ultima generazione, inchiostri, chimica migliore e carte di qualità professionale. I Minilab usano stock di qualità inferiore che non reggono il confronto. Le stampe fatte dai Prolab sono di migliore qualità e durano più a lungo.

3: Dimensioni massime di stampa

I Prolab hanno a disposizione stampanti di grande formato in grado di produrre stampe di grandi dimensioni, mentre la maggior parte dei minilab è limitato a rulli di 10 e 12 pollici di larghezza. A theprintspace abbiamo a disposizione rulli di 60 pollici di larghezza.

4: Consistenza

Le stampanti di theprintspace vengono calibrate quotidianamente, a volte anche più volte al giorno, per garantire la massima qualità. Ciò assicura coerenza e accuratezza, facendo in modo che la tua stampa abbia esattamente lo stesso aspetto ad ogni stampa. Si tratta di un aspetto molto importante per edizioni limitate e vendita di opere d’arte.

5: Controllo

Le copisterie di strada usano tool automatici per apportare modifiche alle immagini. Ciò include l’aumento del contrasto, della saturazione e della nitidezza, senza che il cliente ne sia a conoscenza.

Questo causa spesso luci spente e immagini sovrasature che non hanno nulla a che vedere con il file digitale originale. A theprintspace forniamo i nostri profili di stampa ICC personalizzati da scaricare dal nostro sito web e non effettuiamo alcuna modifica al file per dare il controllo completo all’artista.

6: Team professionale e cortese che conosce davvero l’arte

A theprintspace i nostri tecnici esperti di stampanti sono lieti di aiutarti durante tutto il processo di stampa.

Ancora non sei sicuro sul perché dovresti scegliere theprintspace?

Guarda cosa dicono i nostri clienti di noi.