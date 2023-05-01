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Come allestire una camera oscura professionale per file digitali

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Impara come allestire una camera oscura per la preparazione di file digitali.

L’ambiente del tuo studio può influenzare la percezione del colore, per questo motivo è importante pensare alle condizioni di illuminazione della tua postazione di lavoro, ufficio o studio quando prepari i tuoi file per la stampa

Video guida: Allestire la tua camera oscura digitale

Sappiamo che allestire la propria camera oscura può essere alquanto impegnativo, per questo motivo abbiamo preparato questa video guida, che può esserti d’aiuto.

Consiglio: Visita le nostre cabine di camera oscura digitale costruite appositamente nel nostro studio di Londra.

Nel nostro studio di Londra abbiamo le nostre cabine già allestite, che puoi prenotare. Prenota una sessione oggi stesso!

Aggiornato il 11 Marzo 2021

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