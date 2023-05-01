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Quanta terra proteggete con il World Land Trust?

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Scopri quanta terra contribuiamo a proteggere.

Quanta terra viene protetta?

  • Ogni volta che un nuovo utente fa un acquisto online (min. £25), finanziamo il World Land Trust per acquistare 25m2 di habitat naturale all’anno.
  • Questo è possibile anche attraverso il nostro piano referenze, dove diamo ad ogni nuovo cliente referenziato il 25% di sconto sul loro primo ordine.
  • Se introduci 10 utenti che spendono almeno £25, hai protetto una riserva naturale delle dimensioni di un campo da tennis.

Come posso referenziare nuovi utenti?

Per scoprire come referenziare nuovi utenti e contribuire a proteggere la fauna selvatica clicca qui.

Aggiornato il 16 Aprile 2021

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