Quanta terra proteggete con il World Land Trust?

Scopri quanta terra contribuiamo a proteggere.
Quanta terra viene protetta?
- Ogni volta che un nuovo utente fa un acquisto online (min. £25), finanziamo il World Land Trust per acquistare 25m2 di habitat naturale all’anno.
- Questo è possibile anche attraverso il nostro piano referenze, dove diamo ad ogni nuovo cliente referenziato il 25% di sconto sul loro primo ordine.
- Se introduci 10 utenti che spendono almeno £25, hai protetto una riserva naturale delle dimensioni di un campo da tennis.
Come posso referenziare nuovi utenti?
Per scoprire come referenziare nuovi utenti e contribuire a proteggere la fauna selvatica clicca qui.