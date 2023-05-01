Come puoi contribuire a proteggere gli habitat naturali con World Land Trust?

Scopri come ci stiamo impegnando a supportare attività sostenibili.

Come funziona?

Ogni volta che un nuovo utente fa un acquisto online per la prima volta (min. £25), finanziamo il World Land Trust per acquistare 25m2 di habitat naturale all’anno.

Il nostro piano di referenze incoraggia ulteriormente questa iniziativa: diamo ad ogni nuovo utente referenziato il 25% di sconto sul loro primo ordine.

Se introduci 10 utenti che spendono almeno 25 sterline, hai protetto una riserva naturale delle dimensioni di un campo da tennis.

Questo è solo l’inizio. Man mano che gli utenti aumentano e noi cresciamo, avremo più risorse da dedicare e donare al World Land Trust.

Per iniziare questa iniziativa, abbiamo effettuato una donazione al World Land Trust per poter acquistare 36,423m2 di habitat naturale.

Come posso referenziare nuovi utenti?

Clicca qui per scoprire come referenziare nuovi utenti e proteggere gli habitat naturali.