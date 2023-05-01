Che cosa significa essere a zero emissioni per theprintspace?

Scopri perché compensiamo le nostre emissioni di carbonio.

Il cambiamento climatico è una minaccia globale che avrà un impatto sulla vita di tutti sul nostro pianeta.

È vitale che tutti gli individui, le imprese, le organizzazioni e i governi contribuiscano all’obiettivo comune di ridurre le emissioni di gas a effetto serra.

Gli analisti di Carbon Footprint hanno calcolato l’impatto sull’ambiente di theprintspace utilizzando i fattori di conversione del 2018 sviluppati dal Dipartimento per l’ambiente, l’alimentazione e gli affari rurali del Regno Unito (Defra) e dal Dipartimento per gli affari, l’energia e la strategia industriale (BEIS).

Dopo aver analizzato internamente il nostro impatto, abbiamo messo in atto immediatamente dei cambiamenti per ridurre il più possibile le nostre emissioni di carbonio.

Negli ambiti in cui non siamo riusciti a ridurre le emissione di carbonio, utilizziamo Gold Standard per compensare le nostre emissioni di carbonio come raccomandato da Friends of the Earth, Greenpeace e WWF UK. Attraverso Gold Standard, theprintspace investe in progetti di energia rinnovabile.

La compensazione delle nostre emissioni di carbonio è prima di tutto un’alternativa a breve termine e non una soluzione a lungo termine. Siamo sempre alla ricerca di metodi per ridurre ulteriormente le nostre emissioni ed effettuiamo continuamente dei cambiamenti per raggiungere questo obiettivo.