Perché è importante per theprintspace essere a zero emissioni?

Scopri di più sull’essere a zero emissioni e perché è importante per noi.

Il nostro pianeta e la sopravvivenza della nostra fauna selvatica sono in pericolo.

Il settore informatico globale è responsabile dell’8% delle emissioni di carbonio, che sono una delle maggiori cause del cambiamento climatico e stanno avendo un impatto disastroso sugli habitat naturali e sulla fauna selvatica.

Dopo aver fatto delle ricerche, abbiamo scoperto che molti sistemi simili al nostro non hanno una politica ambientale. Per questo motivo vogliamo offrivi la possibilità di usare un sistema a zero emissioni.

Utilizzando il servizio di theprintspace completamente a zero emissioni, i nostri clienti hanno la garanzia che l’utilizzo dei nostri servizi contribuirà il meno possibile alla loro impronta ecologica.

Puoi tenere traccia delle emissioni di CO2 che hai evitato utilizzando il nostro servizio sulla dashboard del tuo account online.