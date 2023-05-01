Che cos’è il World Land Trust?

Scopri il lavoro ambientale svolto dal World Land Trust.

Il World Land Trust è un ente di beneficenza internazionale che lavora per proteggere e gestire in modo sostenibile gli ecosistemi naturali in più di 20 paesi.

Esso indirizza fondi e competenze verso luoghi che ne hanno disperatamente bisogno, dando agli abitanti della zona il pieno controllo.

Attraverso questo, esso è in grado di sviluppare collaborazioni con individui, comunità e organizzazioni locali per alimentare il sostegno e l’impegno. I bracconieri vengono addestrati come guardiacaccia, fornendo ulteriore sicurezza per la fauna selvatica e garantendo lavoro alle persone locali.

Il World Land Trust, il cui patrono è Sir David Attenborough, svolge un ruolo vitale per salvare il pianeta per le generazioni future. Con ogni donazione, il World Land Trust può proteggere una quantità crescente di terra, contribuendo a mantenere la fauna selvatica, che altrimenti verrebbe distrutta.