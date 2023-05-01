Perché sostenete il World Land Trust nella protezione gli habitat naturali?

Perché la sostenibilità per noi è importante.
theprintspace è un servizio a zero emissioni di carbonio con una semplice filosofia; siamo una società privata a scopo di lucro che vuole contribuire concretamente alla realizzazione di un pianeta sostenibile.
Pensiamo che le imprese dovrebbero, più degli individui, fornire soluzioni per la nostra emergenza climatica, e per fare questo pensiamo che tutte le imprese dovrebbero cercare di utilizzare la loro forza economica per guidare la sostenibilità ambientale.
Il settore IT contribuisce attualmente a circa l’8% delle emissioni globali di carbonio, e ci sentiamo fortemente di dare ai nostri utenti una piattaforma creativa che fa uno sforzo per minimizzare il proprio impatto ambientale.