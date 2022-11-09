Come possono referenziare qualcuno a theprintspace?

Scopri come referenziare qualcuno a theprintspace e quali sono i benefici.

Ci sono molti vantaggi nel referenziare qualcuno a theprintspace. Oltre al credito di stampa, quando riferisci qualcuno, theprintspace finanzia l’acquisto di 25m2 di spazio verde selvaggio attraverso il World Land Trust.

Trova il tuo codice personale

Se vuoi referenziare un amico, prima di tutto devi accedere al tuo account ed andare su Impostazioni Account cliccando sul tuo nome nell’angolo in alto a destra.

Vai su ‘Referenza’. In questa pagina troverai il tuo codice di referenza personale.

Clicca su ‘Copia Codice’ ed invialo al tuo amico tramite il nostro servizio di messaggistica.

Riscattare un codice

Ora tocca al tuo amico, che prima di tutto dovrà aprire un account presso creativehub.

Dopo averlo fatto e dopo aver effettuato un acquisto superiore a £50, egli dovrà inserire il codice che gli hai dato nella casella ‘Riscatta Coupon’ una volta che il prodotto è stato aggiunto nel carrello.

Riceverà in automatico uno sconto del 25%.

Una volta che avrà piazzato l’ordine, il tuo codice di referenza verrà attivato. D’ora in poi, otterrai un credito pari al 10% degli acquisti per un anno, ogni volta che la persona da te referenziata effettuerà un ordine.

Nota bene: Devi avere una carta di pagamento memorizzata nel tuo account per poter segnalare un amico.