No. Incorniciamo e montiamo solo le stampe che produciamo noi, con le nostre cornici e sui nostri pannelli, e la cornice o il montaggio si ordinano insieme alla stampa. Non possiamo lavorare su stampe realizzate altrove, opere originali o cornici e pannelli che ci invii.

Cosa possiamo e non possiamo accettare

Richiesta È possibile? Stampa e cornice, oppure stampa e montaggio, in un unico ordine Sì Inserire una stampa in una cornice fornita da te No. Solo le nostre cornici Montare una stampa su un pannello o un supporto che ci invii No Incorniciare, montare o montare a secco opere che non abbiamo stampato noi, compresi originali, disegni, acquerelli, litografie e stampe realizzate altrove No Intelaiare o incorniciare una tela fornita da te No Tagliare un passe-partout per una fotografia o una cornice che hai già No. Il passe-partout è disponibile solo con una stampa incorniciata ordinata da noi Montare una stampa che ti abbiamo fornito in passato No Incorniciare una stampa che ti abbiamo fornito in passato Chiedi prima. Caso per caso, senza garanzia

Perché deve essere un unico ordine

Una stampa destinata a una cornice o a un montaggio viene realizzata in modo diverso da una stampa sciolta. Viene prodotta con margini di rifilo e, per il montaggio, con crocini di taglio, così da poter essere rifinita alla misura esatta. Per lo stesso motivo non possiamo montare una stampa che è già stata consegnata, maneggiata o trasportata.

Il lavoro va quindi inserito come un unico ordine su order.creativehub.io:

Carica il tuo file e scegli le opzioni di stampa. Aggiungi la cornice o il montaggio a quella stessa stampa. Effettua l'ordine, così la stampa e la cornice o il montaggio vengono prodotti insieme.

Gli stili di cornice sono descritti nella pagina delle cornici e i pannelli nella pagina del montaggio.

Una stampa che abbiamo realizzato per te in passato

Se hai già una delle nostre stampe, sciolta o montata su foam board, e ora vuoi farla incorniciare, contattaci prima di ordinare qualsiasi cosa. Significa rispedirci la stampa, e il nostro team di montaggio e incorniciatura decide se il lavoro è fattibile per i pezzi in questione. Una serie da incorniciare in modo che corrisponda a un precedente ordine incorniciato, per esempio, viene valutata singolarmente. Non è una cosa che possiamo garantire.

Se vuoi vedere la qualità di stampa prima di impegnarti con la cornice, puoi benissimo ordinare prima la sola stampa. Tieni presente che incorniciarla in seguito va verificato con noi e non si può semplicemente aggiungere dopo. Un altro modo per controllare prima il colore è ordinare strisce di prova o una stampa campione, e poi effettuare l'ordine con cornice o montaggio.

Originali e stampe realizzate altrove

Per opere più datate o originali che vuoi conservare secondo standard museali o d'archivio, ti consigliamo un corniciaio specializzato.

Se pensi di incorniciare da solo una delle nostre stampe, vedi Come ordino una stampa adatta a una cornice che ho già?

Cornici per i clienti dell'UE

Il nostro laboratorio di Düsseldorf non offre cornici su misura. Le cornici su misura vengono realizzate solo nel nostro laboratorio di Londra e sono spedite dal Regno Unito.

Visto che la cornice si ordina insieme alla stampa, parti dal nostro servizio di cornici fatte a mano per vedere gli stili, i passe-partout e i vetri disponibili.