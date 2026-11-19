La maggior parte delle cornici e dei montaggi ha un prezzo online: aggiungi la cornice o il montaggio alla tua stampa su order.creativehub.io e il prezzo si aggiorna mentre la configuri. Un preventivo del team serve per tutto ciò che lo strumento non offre, come un passe-partout più largo di quanto consente il cursore, una cornice o un montaggio in misura personalizzata, o un pezzo oltre i limiti di misura online. Inviaci la misura, la carta e i dettagli della cornice e prepariamo un prezzo su misura.

Cosa ha un prezzo online

Cornici Standard, Box, Floating e Tray per stampe fino a 50 x 75 in (o 40 x 80 in per un formato panoramico), in ogni stile di cornice.

Montaggio fino a 60 x 96 in.

Bordi e passe-partout, impostati nello strumento in modo che la misura complessiva corrisponda alla cornice che hai in mente. Stampa, passe-partout e cornice hanno così un prezzo unico.

Il lato corto di una stampa incorniciata o montata deve essere di almeno 18 cm. I prezzi indicativi per le combinazioni standard sono nel listino prezzi.

Quando ti serve un preventivo

Oltre il cursore. Un passe-partout più largo del massimo del cursore non può essere ordinato sul sito.

Un passe-partout più largo del massimo del cursore non può essere ordinato sul sito. Passe-partout, cornici e misure di montaggio personalizzati. Hanno un preventivo individuale e non possono essere aggiunti a un normale ordine online. Non c'è un sovrapprezzo fisso: il prezzo dipende dal tipo di cornice, dall'asta, dal passe-partout, dal vetro e dalla misura.

Hanno un preventivo individuale e non possono essere aggiunti a un normale ordine online. Non c'è un sovrapprezzo fisso: il prezzo dipende dal tipo di cornice, dall'asta, dal passe-partout, dal vetro e dalla misura. Pezzi fuori misura. Un pezzo incorniciato o montato più grande dei limiti online indicati sopra.

Cosa inviare

La carta e il tipo di cornice sono i due dettagli che ci servono per primi per un prezzo preciso. Per un preventivo completo, invia:

la misura finita;

la carta;

lo stile, la finitura e il profilo della cornice;

se vuoi un passe-partout, e di quale larghezza;

il vetro;

gli attacchi;

i tuoi file di stampa.

Per un passe-partout o una cornice personalizzati, indica la misura della stampa, le larghezze dei bordi del passe-partout (sopra, sotto e ai lati) e la misura complessiva della cornice. Verifichiamo con la produzione prima di fare il preventivo.

Specifica che tipo di montaggio intendi

Con "montaggio" si può intendere un passe-partout (la cornice di cartone all'interno di una cornice) oppure l'incollaggio della stampa su un pannello rigido. Dicci quale dei due, e possiamo farti il preventivo senza un secondo giro di domande.

Profondità della cornice e misura finita

Se ti serve una profondità particolare, per esempio per abbinarla a cornici che hai già, dicci lo stile della cornice e verifichiamo le dimensioni dell'asta con i nostri corniciai. Possiamo anche confermarti la misura esterna finita di un pezzo incorniciato prima che tu ordini: invia la misura della stampa e la cornice che stai valutando.

Cosa possiamo e non possiamo realizzare

Le nostre cornici sono in legno. Al momento non offriamo cornici in alluminio, quindi le finiture metalliche non sono disponibili. L'asta in legno più scura è il noce nero americano, sulle cornici Standard e Tray, e ogni cornice può avere un vetro antiriflesso.

Cosa indica il preventivo

Un preventivo è suddiviso in costo di stampa, costo della cornice e totale IVA esclusa. Dove è utile, le alternative sono mostrate una accanto all'altra. Gli ordini incorniciati vengono spediti entro 10 giorni lavorativi, stampa compresa: tienine conto se hai una data da rispettare.

Per le combinazioni standard potresti non aver bisogno di alcun preventivo, perché il listino prezzi riporta i prezzi di stampa, montaggio e incorniciatura per formato.