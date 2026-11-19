La maggior parte delle cornici e dei montaggi ha un prezzo online: aggiungi la cornice o il montaggio alla tua stampa su order.creativehub.io e il prezzo si aggiorna mentre la configuri. Un preventivo del team serve per tutto ciò che lo strumento non offre, come un passe-partout più largo di quanto consente il cursore, una cornice o un montaggio in misura personalizzata, o un pezzo oltre i limiti di misura online. Inviaci la misura, la carta e i dettagli della cornice e prepariamo un prezzo su misura.
Cosa ha un prezzo online
- Cornici Standard, Box, Floating e Tray per stampe fino a 50 x 75 in (o 40 x 80 in per un formato panoramico), in ogni stile di cornice.
- Montaggio fino a 60 x 96 in.
- Bordi e passe-partout, impostati nello strumento in modo che la misura complessiva corrisponda alla cornice che hai in mente. Stampa, passe-partout e cornice hanno così un prezzo unico.
Il lato corto di una stampa incorniciata o montata deve essere di almeno 18 cm. I prezzi indicativi per le combinazioni standard sono nel listino prezzi.
Quando ti serve un preventivo
- Oltre il cursore. Un passe-partout più largo del massimo del cursore non può essere ordinato sul sito.
- Passe-partout, cornici e misure di montaggio personalizzati. Hanno un preventivo individuale e non possono essere aggiunti a un normale ordine online. Non c'è un sovrapprezzo fisso: il prezzo dipende dal tipo di cornice, dall'asta, dal passe-partout, dal vetro e dalla misura.
- Pezzi fuori misura. Un pezzo incorniciato o montato più grande dei limiti online indicati sopra.
Cosa inviare
La carta e il tipo di cornice sono i due dettagli che ci servono per primi per un prezzo preciso. Per un preventivo completo, invia:
- la misura finita;
- la carta;
- lo stile, la finitura e il profilo della cornice;
- se vuoi un passe-partout, e di quale larghezza;
- il vetro;
- gli attacchi;
- i tuoi file di stampa.
Per un passe-partout o una cornice personalizzati, indica la misura della stampa, le larghezze dei bordi del passe-partout (sopra, sotto e ai lati) e la misura complessiva della cornice. Verifichiamo con la produzione prima di fare il preventivo.
Specifica che tipo di montaggio intendi
Con "montaggio" si può intendere un passe-partout (la cornice di cartone all'interno di una cornice) oppure l'incollaggio della stampa su un pannello rigido. Dicci quale dei due, e possiamo farti il preventivo senza un secondo giro di domande.
Profondità della cornice e misura finita
Se ti serve una profondità particolare, per esempio per abbinarla a cornici che hai già, dicci lo stile della cornice e verifichiamo le dimensioni dell'asta con i nostri corniciai. Possiamo anche confermarti la misura esterna finita di un pezzo incorniciato prima che tu ordini: invia la misura della stampa e la cornice che stai valutando.
Cosa possiamo e non possiamo realizzare
Le nostre cornici sono in legno. Al momento non offriamo cornici in alluminio, quindi le finiture metalliche non sono disponibili. L'asta in legno più scura è il noce nero americano, sulle cornici Standard e Tray, e ogni cornice può avere un vetro antiriflesso.
Cosa indica il preventivo
Un preventivo è suddiviso in costo di stampa, costo della cornice e totale IVA esclusa. Dove è utile, le alternative sono mostrate una accanto all'altra. Gli ordini incorniciati vengono spediti entro 10 giorni lavorativi, stampa compresa: tienine conto se hai una data da rispettare.
Per le combinazioni standard potresti non aver bisogno di alcun preventivo, perché il listino prezzi riporta i prezzi di stampa, montaggio e incorniciatura per formato.