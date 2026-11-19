Ordina la stampa alla misura esatta della cornice. Le misure personalizzate non costano di più, quindi non c'è motivo di accontentarsi della misura standard più vicina. Le stampe hanno una tolleranza di rifilo fino a 1,5 mm per lato e, se la stampa va montata, prima di ordinare confronta lo spessore finito con la profondità della battuta della cornice.

Scegliere la misura

Cornici in misura standard. Una stampa ordinata nella stessa misura standard, per esempio 14 x 10 in o 12 x 8 in, entra in una cornice di quella misura senza margini aggiuntivi.

Una stampa ordinata nella stessa misura standard, per esempio 14 x 10 in o 12 x 8 in, entra in una cornice di quella misura senza margini aggiuntivi. Cornici in misure metriche e altre cornici. Inserisci la misura esatta della cornice. La misura in pollici più vicina spesso non è abbastanza vicina: una stampa standard da 16 x 20 in misura 50,8 x 40,6 cm, un soffio troppo grande per una cornice da 50 x 40 cm.

Come inserire una misura tua è spiegato in Posso ordinare una stampa in una misura personalizzata?

Tolleranza di rifilo

La tolleranza fino a 1,5 mm per lato è un massimo, non una quantità fissa che viene sempre tagliata via. Dove lo spazio è al limite, tienine conto quando scegli la misura.

Una stampa montata per la tua cornice

Se vuoi una stampa rigida e piana da inserire in una cornice esistente, montala su un supporto come il Dibond, non su un cartone. Misura prima la profondità della battuta e confrontala con lo spessore finito.

Il Dibond è spesso 3 mm.

Hahnemühle Photo Rag montata su Dibond misura complessivamente tra 3,48 e 4 mm circa. Se lo spazio è al limite, basati sul valore più alto.

Per qualsiasi altra carta e pannello, dicci la combinazione e che cosa stai realizzando, e ti procuriamo lo spessore esatto.

Un confronto tra il Dibond e gli altri supporti rigidi si trova nella nostra guida, cos'è una stampa montata.

Per una pila o un album, moltiplica lo spessore di un foglio per il numero di fogli e aggiungi una tolleranza. Se le stampe sono montate, aggiungi 3 mm per stampa per il Dibond. I valori di carte e pannelli sono elencati in Quanto pesano e quanto sono spessi le vostre carte e i materiali di montaggio?

Una misura finita esatta del pannello

Se un pannello in Dibond deve avere una misura finita esatta, indica la misura finita totale del pannello montato, per esempio 42 x 52 cm, nel campo del messaggio al checkout, oppure inviacela con il numero d'ordine tramite la pagina dei contatti. La confermiamo con te prima della produzione.

Le dimensioni di un pezzo montato non possono essere garantite del tutto finché il montaggio non è completato. Se il tuo progetto richiede un incastro a tolleranza zero, diccelo quando ordini, non dopo.

Cosa non possiamo fare

Non inseriamo le stampe in cornici che ci invii, e non vendiamo passe-partout da soli, quindi la stampa ti viene fornita perché tu la inserisca da te. Se preferisci che l'intero pezzo venga realizzato per te, ogni cornice del nostro servizio di cornici è fatta su misura intorno alla stampa.

Se alla fine preferisci non inserire tu la stampa, le nostre cornici su misura vengono realizzate sulla stampa stessa, con stili, passe-partout e vetri tra cui scegliere.