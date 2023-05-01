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A quanti DPI stampano le vostre stampanti?

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Scopri di più sui DPI e sulla risoluzione delle nostre stampanti.

A quale risoluzione devo impostare il mio file?

  • Le nostra stampante digitale C-Type è impostata a 300 DPI mentre la stampante Giclée ha una risoluzione di 2880 DPI.
  • Nel preparare il tuo file per la stampa, la sua risoluzione deve essere impostata a 300 PPI (pixel per pollice) sia per la stampa C-Type che per quella Giclée.

Hai ancora bisogno di aiuto?

Vuoi capire meglio le nostre impostazioni di DPI e risoluzione? Contattaci o vieni a trovarci al nostro studio di Londra.

Aggiornato il 11 Marzo 2021

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