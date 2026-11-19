Un file viene rifiutato al caricamento per uno di questi tre motivi: non è un JPEG, un PNG o un TIFF, è più piccolo di 2 megapixel, oppure supera i 2 GB o i 2.000 megapixel. Una misura di stampa viene rifiutata quando è fuori da ciò che la carta scelta permette di stampare. La bassa risoluzione, da sola, genera un avviso, non un blocco.

Riepilogo rapido

Cosa vedi Perché Cosa fare Il file viene rifiutato perché è una foto HEIC/HEIF, un PDF o un altro formato Sono accettati solo JPEG, PNG e TIFF Esporta un JPEG o un TIFF e carica quello Il file viene rifiutato perché troppo piccolo L'immagine è sotto i 2 megapixel Recupera il file originale a dimensione piena Il file viene rifiutato perché troppo grande Supera i 2 GB o i 2.000 megapixel Unisci i livelli e salvalo come TIFF a 8 bit o come JPEG alla massima qualità "The print size is too large for this file" (la misura di stampa è troppo grande per questo file) La misura supera i limiti della carta, oppure ciò che il file consente Riduci la misura, scegli una carta più larga oppure riesporta alla massima risoluzione Un avviso arancione Low DPI (DPI bassi) Il file è sotto i 200 dpi alla misura inserita Puoi ordinare comunque; valuta una misura più piccola

Il formato non è accettato

Stampiamo da JPEG, PNG e TIFF. I file PDF, PSD, HEIC, WebP, GIF, SVG e AVIF vengono rifiutati, quindi esportali prima in JPEG o TIFF. HEIC è il formato in cui spesso salva la fotocamera di un iPhone o di un iPad: se il messaggio dice che il tuo file è "a HEIC/HEIF photo (iPhone format)" (una foto HEIC/HEIF, formato iPhone), esportalo come JPEG, PNG o TIFF. Le impostazioni consigliate sono in Come preparare il file da caricare per la stampa.

Il file è troppo piccolo

Non c'è una dimensione minima del file in megabyte. L'unico limite inferiore riguarda i pixel: un'immagine sotto i 2 megapixel (per esempio 1.600 × 1.200 px) viene rifiutata perché non può dare una stampa di qualità accettabile. Gli screenshot, le immagini salvate da un sito web o dai social media e le foto inoltrate via email o con un'app di messaggistica di solito sono state rimpicciolite e compresse. Torna al file originale della fotocamera, della scansione o del progetto grafico.

Il file è troppo grande

I limiti superiori sono 2 GB per file e 2.000 megapixel. Non devi comprimere o ridurre i file di stampa che rientrano in questi limiti; tieni i file fine art di grandi dimensioni alla massima risoluzione. Se un file supera il limite, unisci i livelli e salvalo come TIFF a 8 bit o come JPEG alla massima qualità.

"The print size is too large for this file"

Controlla due cose:

I limiti della carta. Stampiamo da rotoli, e ogni carta ha una larghezza massima stampabile. Una stampa più larga del rotolo non è possibile su quella carta, per quanta risoluzione abbia il file. Riduci le dimensioni oppure scegli una carta con un rotolo più largo: leggi Misure massime per le stampe C-type e giclée e Posso ordinare una stampa in una misura personalizzata? Le dimensioni in pixel del file. Se la misura rientra nei limiti della carta e vieni comunque bloccato, riesporta l'opera alla risoluzione più alta che hai e caricala di nuovo.

L'avviso Low DPI

Il passaggio della misura mostra il valore DPI at this size (DPI a questa misura). Sotto i 200 dpi diventa arancione, con un triangolo di avviso Low DPI. Questo non ti impedisce di ordinare: consigliamo 300 ppi alla misura di stampa, e sotto i 200 ppi circa le stampe cominciano a sembrare morbide. Le stampe grandi si guardano da più lontano e perdonano di più. Per capire che cosa consente il tuo file, usa la guida alle misure di stampa, oppure chiedici di controllare il file.

Se non sai come verrà stampato un file a risoluzione più bassa, una striscia di prova è un modo economico per scoprirlo.

Cosa convertiamo noi per te

Questi casi vengono accettati e convertiti automaticamente, quindi non sono un motivo di rifiuto:

PNG: stampato da un JPEG alla massima qualità che ricaviamo dal file, con le aree trasparenti unite su fondo bianco.

stampato da un JPEG alla massima qualità che ricaviamo dal file, con le aree trasparenti unite su fondo bianco. CMYK: convertito in Adobe RGB usando il profilo incorporato nel file.

convertito in Adobe RGB usando il profilo incorporato nel file. 16 bit: convertito a 8 bit.

convertito a 8 bit. Nessun profilo colore: un file RGB senza profilo incorporato viene trattato come Adobe RGB.

Chi vuole controllare da sé la conversione dei colori trova calibrazione del monitor e soft proof nella guida all'accuratezza del colore.

Il caricamento continua a fallire

I caricamenti vengono ritentati automaticamente, e un riquadro non riuscito mostra il proprio pulsante Retry (riprova). Se un file che rispetta i limiti continua a non passare:

Riesportalo come JPEG alla massima qualità (12), Baseline Standard, oppure risalvalo come TIFF a 8 bit con i livelli uniti. Prova un altro browser. Usa una versione aggiornata di Chrome, Safari, Firefox o Edge; un browser vecchio che non riceve più aggiornamenti potrebbe non caricare bene il sito. Prova un'altra connessione a internet. Per i file grandi usa un wifi stabile e tieni la pagina aperta finché il caricamento non è terminato.

Puoi caricare da un iPad o da un iPhone, oltre che da un computer, perché il pulsante di caricamento usa il normale selettore di file del dispositivo. Per i file molto grandi di solito è più comodo un computer.

Se continua a non funzionare, scrivi a info@creativehub.io riportando il messaggio di errore esatto.

Posso inviare il file in un altro modo?

Non per la stampa. Gli ordini vengono stampati dal file presente nel tuo account su order.creativehub.io, quindi l'opera va caricata lì. Puoi senz'altro inviarci un file con un link di trasferimento quando vuoi un consiglio sulla carta o sulla misura massima, ma la stampa vera e propria parte sempre dal tuo caricamento.

Per evitare un caricamento rifiutato la prossima volta, la nostra guida alla stampa spiega come preparare un file e scegliere un formato prima di ordinare.