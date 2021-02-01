Trova il formato ottimale per la tua opera d’arte usando la nostra guida sulle dimensioni di stampa.

Step 1: Scopri quanti megapixel ha la tua fotocamera

La seguente guida si basa sulle dimensioni del sensore della fotocamera in megapixel.

Questa tabella mostra telefoni popolari, fotocamere bridge e reflex digitali a cui puoi fare riferimento, ma ti consigliamo di trovare la dimensione del sensore della tua fotocamera in megapixel.

Una volta che sai quanti megapixel ha la tua fotocamera, puoi passare allo Step 2.

Modello Fotocamera Megapixel iPhone 5 5 iPhone 4s, 5, 5s 8 iPhone 6, 6 Plus 8 iPhone 6se, 6 Plus, 6s Plus 12 Samsung Galaxy S6 16 Fujifilm X70 16,3 Sony RX100 20 Leica Q 24,2 Canon Powershot G5 20 Canon 5D Mark III 22 Nikon D800 36,3

Step 2: Trova il formato ottimale per la tua opera d’arte usando la nostra guida.

La seguente guida ai formati di stampa ti aiuterà ad ottenere i migliori risultati per le tue stampe.

Segui la prima colonna in basso fino a trovare il numero di megapixel della tua fotocamera (o quello più vicino) e usa la chiave di colore come guida per vedere la qualità della stampa in base ai vari formati.

Nota bene: questa guida è solo un’approssimazione della qualità ad una certa dimensione di stampa. Ricordati che la qualità è una caratteristica soggettiva, ti consigliamo di ordinare un provino di stampa se hai intenzione di ingrandire la tua opera o se non sei sicuro sulla qualità del file digitale.

Quali fattori influiscono sulla qualità di un’immagine digitale?

Ci sono molti fattori che influiscono sulla qualità di un’immagine digitale e sulle dimensioni a cui puoi stampare la tua opera.

I tre fattori principali sono la dimensione del sensore della fotocamera definita in megapixel, la qualità dell’obiettivo e il soggetto della fotografia. Per esempio, un’immagine astratta può essere ingrandita più facilmente rispetto ad un’immagine leggermente sfocata.

Fare un provino di stampa prima per vedere in anteprima la qualità della stampa

Theprintspace consiglia di fare un provino di stampa alla dimensione più grande possibile, al fine di valutare la qualità di stampa.

Ciò, ti darà, inoltre, la possibilità di controllare i colori, la nitidezza e l’impatto dell’ingrandimento sul file. Ricordati, stampe di grandi dimensioni necessitano di una distanza di osservazione maggiore.

Sei ancora insicuro per quanto riguarda il miglior formato dei tuo file?

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