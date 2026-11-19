Sì. Inviaci il file prima di ordinare: lo controlliamo gratuitamente e ti diciamo la misura massima a cui consigliamo di stamparlo. È utile soprattutto quando vuoi una stampa grande partendo dal file di un telefono o di una fotocamera, o quando hai solo una versione piccola dell'opera.

Cosa controlliamo

Dimensioni in pixel. Da queste ricaviamo la misura massima che consigliamo. Il riferimento è 300 ppi alla misura di stampa finale, e 200 ppi è il minimo. Per una stampa da 400 × 400 mm, 300 ppi corrispondono a circa 4720 × 4720 pixel.

Da queste ricaviamo la misura massima che consigliamo. Il riferimento è 300 ppi alla misura di stampa finale, e 200 ppi è il minimo. Per una stampa da 400 × 400 mm, 300 ppi corrispondono a circa 4720 × 4720 pixel. Metodo di stampa e carta. Possiamo suggerirti il tipo di stampa e la carta più adatti al file.

Non valutiamo i file per la qualità dell'immagine o della postproduzione, e non li ritocchiamo, ricampioniamo o ingrandiamo. I file vengono stampati esattamente come li riceviamo. Se pensiamo che un file non regga alla misura che vuoi, te lo diciamo e ti suggeriamo la misura massima a cui lo stamperemmo con tranquillità.

Nella guida su come stampare le tue opere trovi come preparare un file e scegliere da solo il formato di stampa.

Come inviare il file

Invia l'immagine via email a info@creativehub.io, direttamente in allegato oppure, se è grande, con un link di condivisione file. Il link deve aprirsi senza accesso o passaggi di verifica. Invia un JPEG ad alta risoluzione o un TIFF con i livelli uniti. Dicci la misura e la carta che hai in mente.

Ci serve il file vero e proprio. Non possiamo scaricare immagini da pagine come Pinterest o da un annuncio su un marketplace.

Questi dettagli ci aiutano a risponderti con un solo messaggio:

le dimensioni in pixel (per esempio 5000 × 5000 px), oppure la misura fisica e i dpi su cui è impostato il file;

il metodo colore;

l'eventuale bordo o proporzione che ti serve. Indica la misura dell'immagine e la larghezza del bordo, perché un bordo cambia la misura del foglio e non la risoluzione dell'immagine;

se si tratta di una foto, di una scansione o di un'immagine generata con l'IA;

la tua scadenza, se ne hai una.

Quando riceverai una risposta

Ai controlli sulle misure risponde il nostro team in laboratorio. Se scrivi nel fine settimana o fuori dall'orario del laboratorio, ti rispondiamo alla riapertura.

Controllare da te

Per una misura massima indicativa, dividi ciascuna dimensione in pixel per 200: il risultato è la misura in pollici. Per la misura ideale, dividi per 300. La guida alle misure di stampa contiene le tabelle complete. Sul sito di ordinazione, il passaggio della misura mostra il valore DPI at this size (DPI a questa misura) e diventa arancione con un avviso Low DPI (DPI bassi) sotto i 200 dpi. L'avviso non ti impedisce di ordinare.

Se il file è un po' piccolo

Recupera l'originale. Le immagini salvate da un sito web o inviate con un'app di messaggistica di solito sono state rimpicciolite. Il file originale della fotocamera, dello scanner o del progetto grafico si stampa più grande.

Le immagini salvate da un sito web o inviate con un'app di messaggistica di solito sono state rimpicciolite. Il file originale della fotocamera, dello scanner o del progetto grafico si stampa più grande. Stampare sotto i 300 ppi è una tua scelta. Non fa fallire la stampa; i dettagli fini si ammorbidiscono man mano che la misura aumenta. Che si noti o meno dipende dall'immagine, dalla carta e dalla distanza di osservazione, e le stampe grandi perdonano di più perché si guardano da più lontano. Quando un file scende molto sotto i 200 ppi alla misura finale, stampa più piccolo.

Non fa fallire la stampa; i dettagli fini si ammorbidiscono man mano che la misura aumenta. Che si noti o meno dipende dall'immagine, dalla carta e dalla distanza di osservazione, e le stampe grandi perdonano di più perché si guardano da più lontano. Quando un file scende molto sotto i 200 ppi alla misura finale, stampa più piccolo. Ingrandimento (upscaling). Puoi ingrandire il file da te con uno strumento come Adobe Super Resolution o Topaz Gigapixel AI. L'upscaling aggiunge pixel, non dettaglio, quindi valuta il risultato con attenzione.

Puoi ingrandire il file da te con uno strumento come Adobe Super Resolution o Topaz Gigapixel AI. L'upscaling aggiunge pixel, non dettaglio, quindi valuta il risultato con attenzione. Ordina una striscia di prova. Ti mostra nitidezza, colore e la carta dal vivo prima di impegnarti con la stampa completa. Leggi Come realizzare una striscia di prova.

Quando sei pronto per ordinare

Il controllo serve solo come consiglio. Per ordinare, carica il file nel tuo account su order.creativehub.io: stampiamo solo dai file caricati lì.

Il controllo delle dimensioni ti dice fin dove può arrivare il file, e la nostra guida su come fare una striscia di prova mostra come verificarlo su carta.