No. Di norma stampiamo fino al bordo della carta e rifiliamo alla misura esatta che ordini, senza abbondanza, bordo bianco o margine di carta in più. Se ordini una stampa da 40 × 50 cm ricevi un foglio da 40 × 50 cm con l'immagine che arriva fino ai bordi. Se vuoi un bordo, aggiungilo con lo strumento bordi quando ordini, oppure inseriscilo nel tuo file.

Aggiungere un bordo quando ordini

La scheda Borders (bordi) viene dopo la scheda Print Size (misura di stampa) quando configuri una stampa su order.creativehub.io, quindi non ti serve Photoshop per aggiungere spazio bianco. Border size (dimensione del bordo) offre:

None (nessuno): l'immagine riempie la misura di stampa.

(nessuno): l'immagine riempie la misura di stampa. Small (piccolo) o Large (grande): larghezze preimpostate che si adattano alla misura di stampa. Un'opzione Distribution (distribuzione) le imposta Even (uniformi) su tutti i lati oppure Bottom weighted (più ampio in basso), con un margine più profondo in basso.

(piccolo) o (grande): larghezze preimpostate che si adattano alla misura di stampa. Un'opzione (distribuzione) le imposta (uniformi) su tutti i lati oppure (più ampio in basso), con un margine più profondo in basso. Custom (personalizzato): le tue larghezze per i lati superiore, destro, inferiore e sinistro. Il bordo più piccolo che puoi digitare è di 10 mm.

L'anteprima mostra il bordo così come lo imposti, e l'indicazione della misura riporta sia la misura dell'immagine sia la misura complessiva della carta. Per un consiglio sulle proporzioni, leggi Quanto devono essere grandi i bordi delle mie stampe fine art?

Il bordo rende la stampa più grande?

Dipende da Set the size of (imposta la misura di) nella scheda della misura:

My image (la mia immagine, l'impostazione predefinita): l'immagine viene stampata esattamente alla misura che hai digitato e il bordo le gira intorno, quindi il foglio cresce.

(la mia immagine, l'impostazione predefinita): l'immagine viene stampata esattamente alla misura che hai digitato e il bordo le gira intorno, quindi il foglio cresce. Final paper (carta finale): la misura che hai digitato è il foglio finito e il bordo sta al suo interno, quindi l'immagine è più piccola. Usala quando il foglio finito deve avere una misura esatta.

Il bordo non ha un costo a parte. Il prezzo segue la misura della carta, che è indicata nel carrello e nel listino prezzi. Un bordo non cambia la risoluzione dell'area dell'immagine; cambia solo la misura del foglio.

Inserire il bordo nel file

Imposta il documento alla misura completa del foglio finito, posiziona l'immagine al suo interno con il margine bianco intorno e ordina con Border size impostato su None. La misura che ordini è quindi il foglio finito, bordo compreso. Usa questo metodo quando vuoi:

Un bordo più stretto di 10 mm. Le stampe vengono rifilate a mano, ed è per questo che il minimo dello strumento è 10 mm. Un bordo di 4 o 5 mm deve essere nel file. I crocini di taglio non servono.

Le stampe vengono rifilate a mano, ed è per questo che il minimo dello strumento è 10 mm. Un bordo di 4 o 5 mm deve essere nel file. I crocini di taglio non servono. Un bordo colorato o nero. I bordi che aggiungiamo noi sono la carta stessa, quindi sono bianchi. Un bordo colorato inserito nel file viene stampato come parte dell'immagine. Per un contorno scuro, l'alternativa è un passe-partout o una cornice nera.

Il passe-partout è uno dei quattro tipi di montaggio messi a confronto nella guida cos'è una stampa montata.

Tieni conto della rifilatura a mano

Ogni stampa viene rifilata a misura a mano, con una tolleranza di 1,5 mm per lato. Tieni firme, didascalie, filetti sottili e altri dettagli importanti a qualche millimetro dal bordo, oppure prevedi 1 o 2 mm di bordo in più intorno. Non serve alcuna abbondanza: fornisci l'immagine alla misura di stampa esatta.

Bordi e cornici

Incorniciata o montata da noi: non devi aggiungere un margine per la manipolazione. Stampa e cornice vengono prodotte come un unico lavoro, quindi ordina l'immagine, e l'eventuale bordo visibile che desideri, alla misura in cui vuoi vederla.

non devi aggiungere un margine per la manipolazione. Stampa e cornice vengono prodotte come un unico lavoro, quindi ordina l'immagine, e l'eventuale bordo visibile che desideri, alla misura in cui vuoi vederla. Cornice Box con distanziatore: non serve alcun bordo. I nostri corniciai incorniciano fino al bordo dell'immagine senza tagliarla, e il distanziatore resta fuori dall'immagine.

non serve alcun bordo. I nostri corniciai incorniciano fino al bordo dell'immagine senza tagliarla, e il distanziatore resta fuori dall'immagine. Incorniciata altrove: decidi il bordo prima di ordinare. Se al tuo corniciaio serve un margine per fissare o montare la stampa, inseriscilo nel file, e quindi nella misura che ordini.

Preparazione del file e scelta del formato di stampa sono trattate nella nostra guida alla stampa artistica professionale.

Se il bordo sembra irregolare

Un valore di bordo uguale dà un bordo uniforme solo quando l'immagine ha le stesse proporzioni del foglio. Leggi Perché la mia stampa è stata tagliata o il bordo è irregolare?

Se il bordo serve a valorizzare la stampa in cornice, il nostro servizio di incorniciatura online mostra i passe-partout e i profili da abbinare.