Non trovo i prodotti importati nel mio negozio Etsy

Se hai seguito la nostra guida alla connessione con Etsy e hai importato i prodotti nel tuo negozio, li troverai tra le inserzioni in “bozza”. Solo quando le pubblichi come “attive” compariranno sul tuo sito.
Se hai importato i prodotti e non sono tra le “Bozze”, oppure ricevi un messaggio di “errore di importazione” nella lista prodotti di creativehub, controlla quanto segue:
- Assicurati che le edizioni limitate per variante non superino 999. Etsy ha un limite di inventario di 999 per ogni SKU
- Rimuovi dal nome del file eventuali caratteri speciali come _ @ *. Assicurati anche che il nome del file non inizi con un numero. I nomi file che contengono questi caratteri non verranno importati correttamente su Etsy. Nota che, una volta importato il prodotto, puoi modificare l’inserzione per includere quei caratteri se fanno parte del titolo della tua opera.
- Il tuo prodotto contiene varianti duplicate? “Bordo” e “Passe-partout” non sono una classificazione di variante. Perciò, se hai una stampa A4 semplice e una stampa A4 semplice con bordo, oppure una A2 con cornice nera e passe-partout bianco e una A2 con cornice nera e passe-partout nero, queste vengono classificate come duplicati e non possono essere importate nel tuo negozio. Rimuovi il duplicato e riprova l’importazione.
- Nelle impostazioni di spedizione di Etsy, verifica che il tuo profilo di spedizione abbia un “codice postale di origine” valido. Codici postali non validi possono causare conflitti di importazione.
- Nelle impostazioni di spedizione di Etsy, se stai usando il vecchio profilo di spedizione “creativehub” ormai ritirato, eliminalo e riprova l’importazione. Una volta completata l’importazione potrai creare il tuo profilo di spedizione personalizzato.
- Anche se raro, è possibile che le impostazioni del tuo profilo di spedizione personalizzato stiano causando un conflitto di importazione. Può succedere quando si usano più profili per una gamma di prodotti o quando sono presenti restrizioni per Paese. Come ultima risorsa, elimina tutti i profili di spedizione e riprova l’importazione. Una volta completata l’importazione potrai ricreare i profili di spedizione.