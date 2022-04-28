Non trovo i prodotti importati nel mio negozio Etsy

Se hai seguito la nostra guida alla connessione con Etsy e hai importato i prodotti nel tuo negozio, li troverai tra le inserzioni in “bozza”. Solo quando le pubblichi come “attive” compariranno sul tuo sito.

Se hai importato i prodotti e non sono tra le “Bozze”, oppure ricevi un messaggio di “errore di importazione” nella lista prodotti di creativehub, controlla quanto segue: