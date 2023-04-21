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Di cosa sono fatte le cornici pronte per il dropshipping?

Indice

Marca delle cornici

La marca delle nostre cornici pronte per il dropshipping è Nielsen Quadrum. Per una panoramica delle cornici che offriamo, guarda il video qui sotto:

Materiali in legno

Le cornici Quadrum sono prodotte in Germania con legno certificato FSC®. Il legno proviene da foreste gestite in modo sostenibile che rispettano i criteri del Forest Stewardship Council. Le cornici in rovere sono in legno massello da fonti certificate FSC® con impiallacciatura in rovere

Materiali del vetro

La maggior parte dei vetri delle cornici è in vetro float con bordi molati e filtro UV di circa il 45%. Per i formati extra large A1, 60x80 cm e 70x100 cm utilizziamo un acrilico trasparente da 3 mm di altissima qualità, per prevenire danni durante il trasporto. Le cornici sono inoltre dotate di un inserto privo di acidi e di un robusto pannello posteriore.

Colori delle cornici

I colori disponibili sono “bianco”, “nero” e “rovere”

Puoi vedere un’anteprima di queste opzioni di colore sul nostro sito qui. Nota che le anteprime mostrano cornici in formato A, ma la finitura è identica per tutti i formati offerti.

Dimensioni delle cornici

Offriamo cornici pronte per il dropshipping in 12 formati, nei rapporti d’aspetto più comuni come formato A, 1:1, 2:3, 3:4, 4:5, 5:7. Scopri di più su questi formati e sui relativi costi qui.

Per ciascuno di questi formati, le dimensioni dell’asta in legno sono le stesse: 25 mm di profondità e 16 mm di larghezza

Sistema di aggancio

Il sistema di aggancio sul pannello posteriore è del tipo “a chiodo”. Le cornici in formato A sono dotate di ganci sia per il formato verticale sia per quello orizzontale. Ecco come appare l’attacco sul retro della cornice:

Aggiornato il ottobre 2026

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