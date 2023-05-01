Introduzione all’incorniciatura su misura, incorniciatura fatta a mano di opere artistiche e fotografiche.

Noi di theprintspace crediamo che le soluzioni di incorniciatura su misura debbano essere specifiche per ogni opera, per far in modo che la cornice si adatti all’immagine.

Le nostre cornici artistiche assicurano i requisiti di conservazione delle opere artistiche e fotografiche.

Ogni nostra cornice è fatta a mano per adattarsi perfettamente alla tua opera. Ciò significa che puoi stampare e incorniciare la tua opera in qualsiasi formato, senza dover attenerti a misure standard o dimensioni “A”.

Ci sono numerosi luoghi dove puoi comprare cornici pronte, tuttavia, queste saranno generalmente cornici standard e solo in dimensioni fotografiche o “A”.

Inoltre, una volta che l’opera sarà incorniciata, essa sarà a contatto con la cornice, il che non è consigliabile.

Video guida: Introduzione all’incorniciatura fine art

Gli stili da noi offerti

Offriamo diversi stili, come, per esempio cornici tradizionali, box, floating e tray.

Clicca qui per saperne di più sulle nostre cornici su misura fatte a mano.

Nelle nostre cornici standard, se non è presente un supporto per la finestra, metteremo un piccolo filetto nella cornice per tenere l’opera lontana dal vetro.

Questo è importante per assicurare che l’opera d’arte non sia a contatto con il vetro in caso di umidità dell’aria o dell’ambiente in cui l’opera viene esposta. Tutte le nostre cornici saranno nastrate e sigillate sul retro.

Opzioni di finitura

Scegliendo una cornice di legno naturale ci sono molte opzioni di finitura diverse che si possono applicare, dalla cera e gommalacca a una finitura spruzzata a mano con angoli chiusi. In questo caso il giunto d’angolo è completamente invisibile.

Vetro

Ci sono, inoltre, diversi tipi di vetro che possono migliorare la qualità di conservazione della cornice, vetro artistico a bassa riflessione, conservation clear e vetro museale che offre la massima protezione.

Con le numerose opzioni di cornici disponibili, di presentazione di opere d’arte e di vetri disponibili, ci sono diverse decisioni da prendere.

Ti consigliamo di venirci a trovare e consultare uno dei nostri esperti di cornici in modo da individuare le soluzioni di incorniciatura più adatte alle tue esigenze e al tuo budget, assicurando che ogni aspetto del design della cornice sia il migliore possibile, e fornirti un preventivo.

Le nostre tempistiche di consegna per l’incorniciatura è di 10 giorni lavorativi.

Stai valutando una cornice fatta a mano ed hai bisogno di ulteriori consigli?

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