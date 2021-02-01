Come l’ambiente in cui appendi il tuo lavoro influisce sulla cornice

Come la temperatura, l’umidità e l’esposizione alla luce influenzano la longevità di una stampa incorniciata su misura.
Nessuna esposizione diretta alla luce del sole
Per garantire una longevità maggiore, proteggi le stampe incorniciate e fissate a secco dalla luce diretta del sole. Cerca di evitare le finestre rivolte verso sud e utilizza un vetro che filtra i raggi ultravioletti (UV) per incorniciare opere d’arte di valore che non possono essere riprodotte.
Ambiente con un alto tasso di umidità
Si consiglia di evitare ambienti molto umidi. L’umidità causa il deterioramento della carta e dei materiali, così come il rischio che si formino muffe e parassiti.
Cambiamenti dei livelli di umidità possono causare tensione sulla superficie dell’opera, causando ondulazioni ed increspature.
Pareti umide
Consigliamo di non appendere le cornici su muri esposti verso l’esterno, in quanto spesso soggetti ad umidità. Ciò può portare alla formazione di muffa all’interno della cornice.
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