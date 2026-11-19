Il listino prezzi si può consultare con o senza IVA, quindi controlla quale cifra stai guardando. Il carrello su order.creativehub.io toglie ogni dubbio: mostra il prezzo IVA esclusa, l'IVA e il totale prima di pagare. Se l'IVA viene applicata o meno dipende dal luogo in cui l'ordine viene consegnato.

Dove viene indicata l'IVA

Listino prezzi. La pagina ha un'opzione IVA esclusa / inclusa. Controlla quale è selezionata prima di confrontare le cifre.

La pagina ha un'opzione IVA esclusa / inclusa. Controlla quale è selezionata prima di confrontare le cifre. Carrello. Mostra il prezzo IVA esclusa, l'IVA e il totale. L'IVA viene applicata al checkout dove è dovuta, quindi il totale del carrello è l'importo completo che paghi.

Mostra il prezzo IVA esclusa, l'IVA e il totale. L'IVA viene applicata al checkout dove è dovuta, quindi il totale del carrello è l'importo completo che paghi. Preventivi scritti. Ogni cifra di un nostro preventivo specifica se è IVA esclusa o inclusa. Se una cifra che hai ricevuto non lo specifica, chiedicelo prima di aggiungere o togliere l'IVA da solo.

Ogni cifra di un nostro preventivo specifica se è IVA esclusa o inclusa. Se una cifra che hai ricevuto non lo specifica, chiedicelo prima di aggiungere o togliere l'IVA da solo. Fatture. Ogni ordine genera una fattura con il dettaglio riga per riga, l'IVA e i totali.

Quando viene applicata l'IVA

Aggiungiamo l'IVA dove la legge lo richiede. Si applica alla produzione e alla consegna.

Ordini fatturati dalla nostra società del Regno Unito: 20% per le consegne in Gran Bretagna e nell'Isola di Man. Nessuna IVA altrove.

20% per le consegne in Gran Bretagna e nell'Isola di Man. Nessuna IVA altrove. Ordini fatturati dalla nostra società tedesca: 19% per le consegne in Germania. Per gli altri paesi dell'UE, l'IVA di quel paese, oppure 0% se nel tuo account è registrata una partita IVA UE valida di un paese diverso dalla Germania. Nessuna IVA fuori dall'UE.

19% per le consegne in Germania. Per gli altri paesi dell'UE, l'IVA di quel paese, oppure 0% se nel tuo account è registrata una partita IVA UE valida di un paese diverso dalla Germania. Nessuna IVA fuori dall'UE. Ordini fatturati dalla nostra società statunitense: nessuna IVA.

Se hai una partita IVA

Aggiungi il tuo numero nella scheda VAT registration (partita IVA) in Settings (impostazioni). Le partite IVA si inseriscono lì, mai nel modulo del checkout.

Un numero UE viene verificato tramite il servizio VIES dell'UE. Viene usato solo un numero convalidato: finché un numero è in attesa, non valido o non verificabile, l'IVA viene applicata.

Con una partita IVA tedesca, e per qualsiasi consegna in Germania, resta il 19%.

Un numero extra UE (un numero GB, per esempio) viene riportato sulle tue fatture ma non modifica l'IVA applicata.

Se acquisti come privato, lascia la scheda vuota.

Posso recuperare l'IVA?

Dipende dalla tua posizione fiscale. A titolo di indicazione generale, non di consulenza fiscale: un'impresa con partita IVA può normalmente recuperare l'IVA sugli acquisti aziendali come IVA a credito nella propria dichiarazione IVA, a condizione di avere una fattura IVA valida. Se non hai una partita IVA, in genere non puoi, e l'IVA fa parte del tuo costo. Il tuo commercialista può confermarti come si applica al tuo caso. Vedi anche Posso recuperare l'imposta sulle vendite (IVA) sugli ordini di stampa che effettuo? e Dove trovo l'elenco dei miei ordini di stampa e delle fatture.

Le cifre per il formato della tua stampa, del tuo montaggio o della tua cornice sono nel listino prezzi sul nostro sito.