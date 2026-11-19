Il preventivo più rapido e preciso è quello che crei da solo: carica il tuo file su order.creativehub.io, scegli formato, carta ed eventuale montaggio o cornice, e il carrello ti mostra il prezzo esatto, l'IVA, le opzioni di consegna e la data di spedizione stimata prima di pagare. Aggiungere articoli al carrello non comporta alcun impegno. Facciamo preventivi via email per i lavori di cui lo strumento di ordinazione non può calcolare il prezzo e per gli ordini di grandi dimensioni.

Calcola il prezzo da solo

Vai su order.creativehub.io e crea un account gratuito. Carica la tua immagine in formato JPEG o TIFF a livello unico. Non possiamo controllare i file PDF né stampare da questi. Fai clic su Order prints (ordina stampe). Imposta il formato, la carta e l'eventuale montaggio o cornice. Il prezzo si aggiorna a ogni opzione che cambi. Aggiungi l'articolo al carrello e inserisci l'indirizzo di consegna. Controlla le opzioni di consegna, i relativi prezzi e le date stimate.

Puoi calcolare il prezzo di più combinazioni, metterle a confronto e lasciarle nel carrello mentre decidi. Gli ordini li effettui tu online: non possiamo accettare un ordine via email né effettuarlo per tuo conto, ma possiamo rispondere alle tue domande mentre lo prepari.

Se il dubbio riguarda la carta, con un campionario di carte puoi confrontare le superfici prima di decidere.

Cosa copre il prezzo online

Formati personalizzati. Inserisci direttamente qualsiasi formato. Non c'è sovrapprezzo per un formato non standard: il prezzo segue la fascia di formato in cui rientra la stampa.

Inserisci direttamente qualsiasi formato. Non c'è sovrapprezzo per un formato non standard: il prezzo segue la fascia di formato in cui rientra la stampa. Montaggio e cornice. Compaiono entrambi accanto a formato e carta, e il prezzo si aggiorna quando li aggiungi. La cornice si ordina insieme alla stampa come un unico lavoro.

Compaiono entrambi accanto a formato e carta, e il prezzo si aggiorna quando li aggiungi. La cornice si ordina insieme alla stampa come un unico lavoro. Pezzi grandi. Il prezzo delle cornici è calcolato online per stampe fino a 50 x 75 in (o 40 x 80 in per un formato panoramico) in ogni stile di cornice, e quello del montaggio fino a 60 x 96 in. Il lato corto di una stampa incorniciata o montata deve essere di almeno 18 cm.

Il prezzo delle cornici è calcolato online per stampe fino a 50 x 75 in (o 40 x 80 in per un formato panoramico) in ogni stile di cornice, e quello del montaggio fino a 60 x 96 in. Il lato corto di una stampa incorniciata o montata deve essere di almeno 18 cm. Valuta. I prezzi sono indicati nella valuta determinata dal paese di fatturazione del tuo account.

Le tabelle pubblicate per i formati standard sono nel listino prezzi. Un formato personalizzato non vi compare, quindi usa il carrello per la cifra esatta.

Quando facciamo il preventivo via email

Chiedici un preventivo scritto quando:

il lavoro è qualcosa di cui lo strumento di ordinazione non può calcolare il prezzo, come un pezzo incorniciato o montato più grande dei limiti online, oppure una cornice o un montaggio personalizzati (vedi Come posso ottenere un preventivo per una cornice o un montaggio personalizzati?);

stai pianificando un ordine grande, come una serie per una mostra o un'edizione (vedi C'è un ordine minimo o uno sconto quantità per le stampe?);

ti servono cifre indicative per un budget o una domanda di finanziamento.

Per tutto il resto, una cifra che confermiamo via email è la stessa del carrello. Se ti comunichiamo un prezzo per un formato personalizzato non in listino prima che tu abbia configurato l'ordine, è il prezzo del formato in listino più vicino, a titolo indicativo. Il prezzo esatto è quello nel tuo carrello o nel nostro preventivo scritto.

Cosa inviare per un preventivo

Scrivi a info@creativehub.io indicando:

i file delle tue immagini in JPEG o TIFF (non PDF); i formati di stampa; il tipo di stampa e la carta o la finitura che hai in mente; l'eventuale montaggio o cornice, compresi bordi e passe-partout; le quantità, comprese le tirature delle edizioni se pertinenti; l'indirizzo di consegna o il ritiro, ed eventuali scadenze.

Se invii un link per scaricare i tuoi file, controlla che si apra senza accesso né passaggi di verifica. Non possiamo scaricare file protetti in questo modo, e il preventivo ne viene rallentato.

Un preventivo scritto indica per ogni cifra se è IVA esclusa o inclusa. Se una cifra che hai ricevuto non lo specifica, chiedicelo prima di aggiungere o togliere l'IVA da solo. Maggiori informazioni in I prezzi delle stampe includono l'IVA?

Tieni conto dei tempi di produzione

Un preventivo per lavori montati o incorniciati va letto insieme ai tempi di produzione: gli ordini montati vengono spediti entro 5 giorni lavorativi e quelli incorniciati entro 10, stampa compresa. Vedi Tempi di produzione.

Vuoi una cifra indicativa prima di riempire il carrello? I formati standard sono nel listino prezzi che pubblichiamo.