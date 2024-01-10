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Dove trovo l’elenco dei miei ordini di stampa e le fatture?

Per gli ordini in dropshipping, leggi questo articolo. Per gli ordini web effettuati direttamente tramite creativehub, continua a leggere.

Puoi consultare l’elenco di tutti i tuoi ordini di stampa e scaricare la fattura di ciascuno nel tuo account creativehub. Segui questi passaggi:

  1. Accedi al tuo account creativehub
  2. Vai al menu a tendina delle impostazioni
  3. Seleziona “print orders” tra le opzioni

In questa pagina puoi vedere lo stato dell’ordine, consultare i dettagli e scaricare la fattura.

Se vuoi aggiornare l’indirizzo di fatturazione per gli ordini futuri, clicca su “billing” nel menu a sinistra e modifica “Invoice details”

Aggiornato il ottobre 2026

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