Devo pagare l’IVA quando mi addebitate i costi di evasione dell’ordine?

Quando devi pagare l’IVA vendendo i tuoi prodotti tramite creativehub e Shopify.

Quando devo pagare l’imposta sul valore aggiunto (IVA)?

Quando ti addebitiamo i costi di evasione dell’ordine, ti addebiteremo l’imposta sul valore aggiunto (IVA) secondo queste regole (UE):

Se la stampa viene consegnata nel Regno Unito

Se la stampa viene consegnata nel Regno Unito, ti addebiteremo sempre l’imposta sul valore aggiunto (IVA) sui costi di evasione dell’ordine. Questo sarà all’aliquota d’imposta sulle vendite applicabile nel Regno Unito del 20%.

Se la stampa viene consegnata in un Paese UE e non sei registrato per l’imposta sul valore aggiunto.

Se la stampa viene consegnata in un Paese EU e tu non sei registrato per l’imposta sulle vendite (IVA) nel tuo Paese UE di residenza, allora ti addebiteremo l’IVA sui costi di evasione dell’ordine. Gli ordini verranno evasi dal nostro studio con sede in Germania e l’aliquota applicabile è del 19%.

Se la tua stampa viene consegnata in un Paese dell’Unione Europea e sei registrato per l’imposta sul valore aggiunto (IVA).

Se la tua stampa viene consegnata in un Paese EU e sei registrato per l’imposta sul valore aggiunto (IVA) nel tuo Paese UE di residenza e ci fornisci il tuo numero di registrazione valido per l’imposta sulle vendite (IVA), allora non ti addebiteremo l’IVA sui costi di evasione dell’ordine.

Se la tua stampa viene consegnata al di fuori dell’UE

Se la tua stampa viene consegnata al di fuori dell’UE, non ti addebiteremo l’imposta sul valore aggiunto (IVA) sui costi di evasione dell’ordine.