Scopri cos’è l’imposta sul valore aggiunto (IVA), quando deve essere applicata al tuo ordine o se devi farla pagare ai tuoi clienti.
Cos’è l’imposta sul valore aggiunto (IVA)?
L’imposta sul valore aggiunto (IVA) è la tassa che potresti dover addebitare ai clienti quando acquistano un prodotto o un servizio da te.
Viene addebitata a vari tassi a seconda dei beni e dei servizi venduti, nonché dei paesi applicabili.
Devo far pagare ai miei clienti l’imposta sul valore aggiunto?
Ti consigliamo di consultare le normative del tuo paese di residenza per sapere se devi addebitare l’imposta sul valore aggiunto ai tuoi prodotti.
Quando vendi attraverso il tuo negozio Shopify, dovresti usare la pagina delle impostazioni in Shopify per assicurarti di addebitare l’importo corretto dell’imposta sulle vendite (IVA). Devi anche inserire il tuo paese di residenza nelle impostazioni dell’applicazione creativehub per assicurarti che ti venga addebitata la corretta percentuale di IVA.
Per saperne di più su come impostare l’imposta sul valore aggiunto (IVA) in Shopify puoi visitare le pagine di Shopify dedicate alla tassazione.