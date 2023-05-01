Come scegliere la migliore tipologia di stampa e di carta per le mie stampe artistiche?

La maggior parte dei fotografi e degli artisti ritiene che i processi Giclée o C Print siano quelli più efficaci per una riproduzione dettagliata. Oltre a ciò, questi processi sono veloci, convenienti e vantano un’ottima riproduzione dei colori.

Theprintspace offre 7 tipologie di carta Giclée e 4 tipologie di carta C-Print.

Le stampe C Print (cromogeniche) sono utilizzate da fotografi professionisti, in quanto permettono di catturare e preservare la bellezza delle fotografie in termini di dettagli, colori ed impatto. Dai un’occhiata alle opzioni di stampa C print qui. Se sei di fretta, C-type Fuji Matt e la tipologia di carta più diffusa tra i fotografi.

Le stampe Art Glicée sono utilizzate da fotografi, illustratori, pittori, designer e tipografi…e da visual artists di tutti i tipi. I colori sono intensi,, le strutture della carta variano da carte più ruvide, lisce ed opache, a lucide, con una gamma di colori di base che vanno dal bianco naturale ed acceso al bianco caldo. Se sei di fretta, Hahnemühle Photorag è la carta scelta più frequentemente della gamma Giclée.

Qualsiasi opzione di stampa tu scelga, puoi trovare una carta che non solo va a completare il tuo soggetto, ma che va ad aggiungere stile e personalità al tuo lavoro.

Guarda la nostra video guida su come scegliere la carta artistica e fotografica più adatta alle tue esigenze.

Inoltre, ti consigliamo di fare almeno una delle seguenti cose:

1. Ordina un campionario di carte artistiche e fotografiche, con l’intera gamma di 11 carte in formato A4, per soli 8€.

2. Visita la pagina stampa C Print e la pagina stampa Giclée sul nostro sito.

3. Se sei ancora in difficoltà, contattaci per avere un consiglio da esperti.