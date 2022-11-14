Come posso acquistare spazio di archiviazione aggiuntivo per il mio account?

Acquistare spazio di archiviazione aggiuntivo per il tuo account.
Come ordinare spazio di archiviazione aggiuntivo
Al momento della registrazione, riceverai automaticamente 30 GB di memoria. Se hai bisogno di più memoria di archiviazione, puoi acquistare un account Professional con 1 TB di memoria per £8 al mese.
- Accedi al tuo account creativehub
- Clicca sull’icona del tuo account nell’angolo in alto a destra della pagina.
- Seleziona ‘Piano di archiviazione’
- Aggiungi la carta di credito / debito e l’indirizzo di fatturazione e clicca su ‘Aggiungi nuova carta’. Se la tua carta e l’indirizzo di fatturazione sono già salvati, puoi passare direttamente al passo successivo.
- Clicca sul tasto ‘Effettua l’ordine’.
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