Come faccio a cambiare la lingua del mio account?

Come puoi scegliere un’altra lingua per il tuo account.
Passo dopo passo
Il tuo account è disponibile in 6 lingue. Se vuoi cambiare la lingua segui i seguenti passi:
- Clicca sul tuo nome nell’angolo in alto a destra della pagina.
- Seleziona le seguenti opzioni: ‘Impostazioni account’ > ‘Dettagli account’
- Si aprirà un menù a tendina sotto i tuoi recapiti. Seleziona la tua lingua preferita.
- Una volta selezionata, clicca ‘Aggiorna’.
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