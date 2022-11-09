Come faccio a cambiare l’indirizzo email del mio account?

Come cambiare l’indirizzo email del tuo account.
Passo dopo passo
Ecco come fare per cambiare l’email del tuo account creativehub:
- Clicca sul tuo nome nell’angolo in alto a destra della pagina.
- Selezione le seguenti opzioni: ‘Impostazioni account’ > ‘Indirizzo email’
- Inserisci un nuovo indirizzo email e clicca ‘Aggiorna’. Inserisci di nuovo l’indirizzo email per confermare e clicca ‘Invia’
- Riceverai un link di conferma al tuo nuovo indirizzo email.
- Una volta che avrai confermato il tuo nuovo indirizzo email, potrai utilizzarlo per accedere al tuo account.
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