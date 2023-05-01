Perché i miei file sono stati eliminati dal mio account?

creativehub elimina automaticamente i file degli account inattivi. Si tratta degli account in cui, in un periodo di 18 mesi, non sono stati caricati file e non sono stati effettuati ordini né ordini e-commerce.

Lo facciamo per contribuire a ridurre la nostra impronta di carbonio. I tuoi file sono salvati su server di archiviazione “hot”, ad accesso immediato, quindi dopo questo ragionevole periodo di 18 mesi li rimuoviamo per ridurre un consumo di energia non necessario.

Non siamo in grado di recuperare i file: dovrai ricaricarli nel tuo account.