Come posso modificare / aggiungere / cancellare gli indirizzi di consegna?

Come aggiornare gli indirizzi di consegna sul tuo account.
Aggiungi, modifica o cancella un indirizzo di consegna prima di effettuare un ordine
Ecco come aggiornare il tuo indirizzo di consegna:
- Accedi al tuo account creativehub
- Clicca sul tuo nome nell’angolo in alto a destra della pagina.
- Seleziona: ‘Impostazioni account’ > ‘Dettagli account’
- Scorri verso il basso fino alla sezione ‘Indirizzo di consegna’. Qui potrai cliccare su ‘Modifica’ per modificare il tuo attuale indirizzo, ‘Rimuovi’ per cancellare l’indirizzo e ‘Aggiungi nuovo indirizzo’ per aggiungerne uno nuovo.
- Una volta aggiornati i dettagli di spedizione, una lista dei tuoi indirizzi apparirà al checkout.
In alternativa, puoi aggiungere un nuovo indirizzo direttamente durante il checkout.
Modifica di un indirizzo dopo aver effettuato un ordine.
L’indirizzo di consegna può essere modificato entro un’ora dell’effettuazione dell’ordine.
Dopo un’ora, non possiamo garantire, che l’indirizzo possa essere aggiornato in tempo.
Per cambiare il tuo indirizzo, ti preghiamo di contattare il nostro team per telefono, chat, oppure email qui.