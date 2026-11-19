Sì. Mentre configuri un ordine su order.creativehub.io, l'anteprima viene ridisegnata a ogni scelta che fai, fino al pezzo incorniciato mostrato su una parete. È una guida per composizione e proporzioni, non per colore o texture.

Cosa mostra l'anteprima

La tua immagine nel formato che hai inserito, con l'eventuale ritaglio che hai scelto.

Il bordo, disegnato in tempo reale mentre lo modifichi.

Il passe-partout, nel colore e nella larghezza che hai scelto.

La cornice, disegnata con il profilo che hai scelto, con la sua larghezza in proporzione alla stampa.

Il pezzo incorniciato su una parete, così puoi valutare l'effetto d'insieme.

I ritagli non vengono mai applicati a tua insaputa

Se la forma della tua immagine non corrisponde al formato che inserisci, ti viene chiesto di scegliere tra Crop image (ritaglia immagine) e Add border (aggiungi bordo), ciascuno con un'anteprima in tempo reale, prima di poter proseguire. Nulla viene ritagliato senza che tu lo veda prima.

Cosa l'anteprima non può mostrare

L'anteprima è disegnata sullo schermo, quindi non può mostrare la texture della carta, la profondità di una cornice o il colore esatto.

Quanto alla texture della carta, i nostri pacchetti campione per illustrazione e fotografia ti permettono di vedere e toccare ogni carta prima di ordinare.

Per andare oltre l’anteprima a schermo, la nostra pagina sulle cornici realizzate a mano mostra più in dettaglio stili di cornice, modanature e opzioni di vetro.