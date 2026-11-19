Sì. Mentre configuri un ordine su order.creativehub.io, l'anteprima viene ridisegnata a ogni scelta che fai, fino al pezzo incorniciato mostrato su una parete. È una guida per composizione e proporzioni, non per colore o texture.
Cosa mostra l'anteprima
- La tua immagine nel formato che hai inserito, con l'eventuale ritaglio che hai scelto.
- Il bordo, disegnato in tempo reale mentre lo modifichi.
- Il passe-partout, nel colore e nella larghezza che hai scelto.
- La cornice, disegnata con il profilo che hai scelto, con la sua larghezza in proporzione alla stampa.
- Il pezzo incorniciato su una parete, così puoi valutare l'effetto d'insieme.
I ritagli non vengono mai applicati a tua insaputa
Se la forma della tua immagine non corrisponde al formato che inserisci, ti viene chiesto di scegliere tra Crop image (ritaglia immagine) e Add border (aggiungi bordo), ciascuno con un'anteprima in tempo reale, prima di poter proseguire. Nulla viene ritagliato senza che tu lo veda prima.
Cosa l'anteprima non può mostrare
L'anteprima è disegnata sullo schermo, quindi non può mostrare la texture della carta, la profondità di una cornice o il colore esatto.
Quanto alla texture della carta, i nostri pacchetti campione per illustrazione e fotografia ti permettono di vedere e toccare ogni carta prima di ordinare.
- Colore: fai il soft proofing del tuo file con i nostri profili carta, oppure ordina una piccola stampa di prova. Vedi Come fare il soft proofing della tua stampa con Adobe Photoshop e dove scaricare i nostri profili ICC.
- Cornici e profili: gli esempi finiti sono fotografati nella pagina delle cornici.
Per andare oltre l’anteprima a schermo, la nostra pagina sulle cornici realizzate a mano mostra più in dettaglio stili di cornice, modanature e opzioni di vetro.