Quels types de tirages les artistes utilisent-ils ?

Voici les principaux types de tirages que les artistes utilisent pour présenter leur travail, avec une brève explication de chaque procédé.

Impression giclée Aussi appelée impression jet d'encre professionnelle. L'impression giclée utilise une imprimante jet d'encre très finement calibrée et à haute résolution, avec des encres pigmentaires, sur des papiers d'art professionnels. C'est le choix privilégié des artistes plasticiens, peintres et illustrateurs qui proposent des éditions de tirages.



Aussi appelée impression jet d'encre professionnelle. L'impression giclée utilise une imprimante jet d'encre très finement calibrée et à haute résolution, avec des encres pigmentaires, sur des papiers d'art professionnels. C'est le choix privilégié des artistes plasticiens, peintres et illustrateurs qui proposent des éditions de tirages. Tirage C-print (chromogénique) Il s'agit d'un tirage photographique professionnel, réalisé à partir d'un négatif ou d'un fichier numérique. Le procédé expose un papier argentique photosensible et produit une image photographique détaillée et réaliste, aux tons subtils et au rendu presque en relief.



Il s'agit d'un tirage photographique professionnel, réalisé à partir d'un négatif ou d'un fichier numérique. Le procédé expose un papier argentique photosensible et produit une image photographique détaillée et réaliste, aux tons subtils et au rendu presque en relief. Lithographie . Aussi appelée impression offset ou litho. Inventée à la fin du XVIIIe siècle, elle repose sur des plaques que l'on encre ; le support à imprimer est appliqué contre la plaque et absorbe l'encre. Elle est surtout utilisée pour les tirages d'affiches ou de livres.



. Aussi appelée impression offset ou litho. Inventée à la fin du XVIIIe siècle, elle repose sur des plaques que l'on encre ; le support à imprimer est appliqué contre la plaque et absorbe l'encre. Elle est surtout utilisée pour les tirages d'affiches ou de livres. Sérigraphie. Inventée en Chine il y a environ 1 000 ans, c'est une technique d'impression où l'encre est poussée à travers une fine maille sur un support (la surface à imprimer). C'est un procédé manuel, utilisé par les artistes visuels, et notamment les street artists, qui veulent donner à leurs tirages un aspect fait main.



Inventée en Chine il y a environ 1 000 ans, c'est une technique d'impression où l'encre est poussée à travers une fine maille sur un support (la surface à imprimer). C'est un procédé manuel, utilisé par les artistes visuels, et notamment les street artists, qui veulent donner à leurs tirages un aspect fait main. Impression numérique. Elle regroupe toute une gamme d'impressions, des livres aux cartes jusqu'à l'impression directe sur des supports comme le métal ou le bois. Développée et perfectionnée récemment, c'est-à-dire depuis l'arrivée des ordinateurs, elle a le grand avantage de ne pas nécessiter de frais de calage : imprimer un seul exemplaire revient au même prix unitaire qu'en imprimer des milliers. L'impression giclée est une forme très spécialisée et très détaillée d'impression numérique.



Elle regroupe toute une gamme d'impressions, des livres aux cartes jusqu'à l'impression directe sur des supports comme le métal ou le bois. Développée et perfectionnée récemment, c'est-à-dire depuis l'arrivée des ordinateurs, elle a le grand avantage de ne pas nécessiter de frais de calage : imprimer un seul exemplaire revient au même prix unitaire qu'en imprimer des milliers. L'impression giclée est une forme très spécialisée et très détaillée d'impression numérique. Gravure (eau-forte). Procédé proche de la lithographie, où une plaque transfère l'encre sur le papier. Mais alors qu'en litho la plaque est fabriquée par un procédé de reproduction photographique, en gravure elle est réalisée en gravant à la main un motif ou une image dans la plaque elle-même, ce qui donne un rendu très organique.