Options de livraison des tirages, contrecollages et cadres

Les options de livraison disponibles dépendent du type de commande (impression, contrecollage ou encadrement), du format, et enfin du lieu d’expédition : Royaume-Uni ou Allemagne.
Voici les règles qui s’appliquent :
Type d’emballage selon le format de la commande
|Envoyé à plat dans une enveloppe
|Livraison Royaume-Uni
|Livraison Allemagne
|Livraison États-Unis et reste du monde
|Tirage seul
|20″ x 16″, 50,8 x 40,6 cm
|12″ x 17″, 30,5 x 43,1 cm
|12″ x 17″, 30,5 x 43,1 cm
|Envoyé roulé dans un tube
|Livraison Royaume-Uni
|Livraison Allemagne
|Livraison États-Unis et reste du monde
|Tirage seul
|Plus de 20″ x 16″, 50,8 x 40,6 cm
|Plus de 12″ x 17″, 30,5 x 43,1 cm
|Plus de 12″ x 17″, 30,5 x 43,1 cm
Options de livraison selon le format de la commande
|Poste ou transporteur
|Livraison Royaume-Uni
|Livraison Allemagne
|Livraison États-Unis et reste du monde
|Tirage seul
|40″ x 30″, 101 x 76,2 cm
|39,3″x27,5″, 100 x 70 cm
|39,3″x27,5″, 100 x 70 cm
|Transporteur uniquement
|Livraison Royaume-Uni
|Livraison Allemagne
|Livraison États-Unis et reste du monde
|Tirage seul
|Plus de 40″ x 30″, 101 x 76,2 cm
|Plus de 39,3″x27,5″, 100 x 70 cm
|Plus de 39,3″x27,5″, 100 x 70 cm
|Tirages encadrés ou contrecollés
|40″ x 30″, 101 x 76,2 cm
|40″ x 30″, 101 x 76,2 cm
|40″ x 30″, 101 x 76,2 cm
|En caisse par transporteur spécialisé, prix au paiement
|Livraison Royaume-Uni
|Livraison Allemagne
|Livraison États-Unis et reste du monde
|Tirages encadrés ou contrecollés
|Plus de 40″ x 30″ jusqu’à 50″ x 75″, 127 x 191 cm
|Plus de 40″ x 30″ jusqu’à 50″ x 75″, 127 x 191 cm
|Plus de 40″ x 30″ jusqu’à 50″ x 75″, 127 x 191 cm
|Sur devis
|Livraison Royaume-Uni
|Livraison Allemagne
|Livraison États-Unis et reste du monde
|Tirages encadrés ou contrecollés
|Plus de 50″ x 75″, 127 x 191 cm
|Plus de 50″ x 75″, 127 x 191 cm
|Plus de 50″ x 75″, 127 x 191 cm