Commande
Accueil/Commander en ligne/Options de livraison des tirages, contrecollages et cadres

Options de livraison des tirages, contrecollages et cadres

Sommaire

Les options de livraison disponibles dépendent du type de commande (impression, contrecollage ou encadrement), du format, et enfin du lieu d’expédition : Royaume-Uni ou Allemagne.

Voici les règles qui s’appliquent :

Type d’emballage selon le format de la commande

Envoyé à plat dans une enveloppe
Livraison Royaume-UniLivraison AllemagneLivraison États-Unis et reste du monde
Tirage seul20″ x 16″, 50,8 x 40,6 cm12″ x 17″, 30,5 x 43,1 cm12″ x 17″, 30,5 x 43,1 cm
Envoyé roulé dans un tube
Livraison Royaume-UniLivraison AllemagneLivraison États-Unis et reste du monde
Tirage seulPlus de 20″ x 16″, 50,8 x 40,6 cmPlus de 12″ x 17″, 30,5 x 43,1 cmPlus de 12″ x 17″, 30,5 x 43,1 cm

Options de livraison selon le format de la commande

Poste ou transporteur
Livraison Royaume-UniLivraison AllemagneLivraison États-Unis et reste du monde
Tirage seul40″ x 30″, 101 x 76,2 cm39,3″x27,5″, 100 x 70 cm39,3″x27,5″, 100 x 70 cm
Transporteur uniquement
Livraison Royaume-UniLivraison AllemagneLivraison États-Unis et reste du monde
Tirage seulPlus de 40″ x 30″, 101 x 76,2 cmPlus de 39,3″x27,5″, 100 x 70 cmPlus de 39,3″x27,5″, 100 x 70 cm
Tirages encadrés ou contrecollés40″ x 30″, 101 x 76,2 cm40″ x 30″, 101 x 76,2 cm40″ x 30″, 101 x 76,2 cm
En caisse par transporteur spécialisé, prix au paiement
Livraison Royaume-UniLivraison AllemagneLivraison États-Unis et reste du monde
Tirages encadrés ou contrecollésPlus de 40″ x 30″ jusqu’à 50″ x 75″, 127 x 191 cmPlus de 40″ x 30″ jusqu’à 50″ x 75″, 127 x 191 cmPlus de 40″ x 30″ jusqu’à 50″ x 75″, 127 x 191 cm
Sur devis
Livraison Royaume-UniLivraison AllemagneLivraison États-Unis et reste du monde
Tirages encadrés ou contrecollésPlus de 50″ x 75″, 127 x 191 cmPlus de 50″ x 75″, 127 x 191 cmPlus de 50″ x 75″, 127 x 191 cm
Mis à jour le octobre 2026

Cet article t'a-t-il aidé ?

Oui, merci !Pas vraiment

Articles liés