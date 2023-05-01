Options de livraison des tirages, contrecollages et cadres

Les options de livraison disponibles dépendent du type de commande (impression, contrecollage ou encadrement), du format, et enfin du lieu d’expédition : Royaume-Uni ou Allemagne.

Voici les règles qui s’appliquent :

Type d’emballage selon le format de la commande

Envoyé à plat dans une enveloppe Livraison Royaume-Uni Livraison Allemagne Livraison États-Unis et reste du monde Tirage seul 20″ x 16″, 50,8 x 40,6 cm 12″ x 17″, 30,5 x 43,1 cm 12″ x 17″, 30,5 x 43,1 cm Envoyé roulé dans un tube Livraison Royaume-Uni Livraison Allemagne Livraison États-Unis et reste du monde Tirage seul Plus de 20″ x 16″, 50,8 x 40,6 cm Plus de 12″ x 17″, 30,5 x 43,1 cm Plus de 12″ x 17″, 30,5 x 43,1 cm

Options de livraison selon le format de la commande