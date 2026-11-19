Tout ce que tu importes reste ta propriété, et nous le conservons aussi longtemps que ton compte est utilisé. Le quota est de 30 Go d’images par compte sur chacun de nos deux sites. Lorsqu’un compte est resté 18 mois sans activité ni vente, il peut être supprimé avec son contenu : considère donc ton compte comme une copie de travail et garde les originaux sur tes propres disques. Notre métier, c’est l’impression, pas l’archivage.

De combien d’espace de stockage tu disposes

Le quota standard est de 30 Go de fichiers image par compte. Un quota plus élevé n’existe que si nous l’avons convenu avec toi personnellement.

de fichiers image par compte. Un quota plus élevé n’existe que si nous l’avons convenu avec toi personnellement. order.creativehub.io et sell.creativehub.io disposent de bibliothèques séparées, de 30 Go chacune : ce que tu importes sur l’un ne retire donc rien à l’autre.

Le calcul ne porte que sur les images qui se trouvent dans ta bibliothèque à cet instant. Dès que tu supprimes un fichier, il n’est plus compté et tu récupères l’espace aussitôt.

Le site rejette tout import qui ferait passer la bibliothèque au-delà de sa limite. Retire d’abord quelques images, ou écris à info@creativehub.io pour nous demander de réexaminer ta limite. Le stockage supplémentaire ne s’achète pas en ligne.

Libérer de l’espace

Parcours ta bibliothèque et retire tout ce qui a rempli son rôle ; il est possible de cocher plusieurs fichiers et de les retirer en une seule fois. Les originaux en pleine taille, les imports en double et les anciens tests sont le meilleur point de départ. Il n’est pas possible de revenir sur une suppression depuis ton compte : assure-toi donc d’avoir une copie de tout fichier que tu pourrais vouloir réimprimer.

Sur le site Sell, la bibliothèque s’appelle la Media Library et se trouve dans la barre latérale. Quelques fichiers y sont protégés contre la suppression : une image utilisée comme œuvre ou comme photo produit d’un produit en cours, et le fichier qui sert de valeur par défaut à ton compte. Retirer un fichier importé ne casse pas les produits créés à partir de lui.

Combien de temps nous conservons les fichiers

Aussi longtemps que le compte est utilisé, ses fichiers sont laissés en place.

Notre politique de données et de réduction de l’empreinte carbone nous autorise à supprimer un compte, et tout ce qui y est stocké, après 18 mois sans aucune activité ni vente .

. Le compteur tourne pour le compte dans son ensemble, jamais pour un fichier ou un produit isolé. Une édition limitée qui se vend lentement ne risque rien tant que le compte lui-même est actif.

Une commande qui arrive par l’API constitue une activité exactement comme une commande passée à la main. Avoir un accès à l’API ne suffit pas, à lui seul, à placer un compte hors du champ de cette politique.

Après la fermeture d’un compte, son contenu peut être supprimé une fois un délai raisonnable écoulé.

La législation fiscale et comptable nous impose de garder l’historique des commandes et des factures passées, et nous le faisons.

Tu vas t’absenter longtemps ? Connecte-toi de temps à autre, ou dis-le-nous. Ce que tu stockes chez nous doit être une deuxième copie, jamais l’unique.

À qui appartiennent les fichiers que tu importes

À toi. Un import nous accorde l’autorisation limitée dont le service dépend, et rien de plus : imprimer ce qui a été commandé et, pour les vendeurs, afficher l’œuvre sur tes pages et fabriquer les éléments qui l’accompagnent, comme les photos produit et les certificats. La propriété ne nous est pas transférée, l’accord n’est pas exclusif, et ton travail ne sert à aucun autre usage. Supprime une page produit ou le compte entier, et cette autorisation d’afficher et de produire l’œuvre s’arrête là, à ceci près que les commandes passées auparavant sont tout de même honorées.

Confidentialité

Nos conditions engagent les deux parties : nous ne pouvons pas transmettre tes informations confidentielles et tu ne peux pas transmettre les nôtres, à moins que la loi ne l’impose. Des mesures de sécurité protègent les données personnelles contre la perte, contre toute modification et contre leur ouverture par quiconque n’y a aucun droit.

Supprimer ton compte

Tu peux supprimer toi-même des fichiers individuels, ou ton compte entier, à tout moment.

Ouvre Account settings → Account (paramètres du compte) et fais défiler jusqu’à Delete Account (supprimer le compte). Clique sur Delete My Account. Lis la confirmation et clique sur Yes, delete my account.

Tu as un seul identifiant creativehub pour les deux sites : le supprimer ferme donc ton compte sur les deux. Cette action est irréversible et tu ne pourras plus te connecter. Tes données personnelles sont supprimées, à l’exception de l’historique des commandes et des factures passées que nous devons conserver à des fins légales et comptables. Si tu préfères que nous le fassions pour toi, contacte le service client depuis l’adresse e-mail de ton compte.

Où trouver les conditions

Les conditions générales applicables aux commandes de tirages et aux comptes creativehub sont publiées en ligne, et notre politique de confidentialité ainsi que notre politique en matière de cookies se trouvent sur le site de theprintspace. Les conditions que tu acceptes en te connectant au site Sell sont disponibles sur creativehub.io/our-terms-and-conditions. Il n’existe pas de politique d’utilisation acceptable distincte : les règles sur ce que nous imprimons et sur la façon dont le service peut être utilisé font partie des conditions. Si tu as besoin d’un exemplaire pour tes archives, demande-le-nous et nous pourrons t’envoyer les conditions en pièce jointe.

Puisque tes fichiers originaux restent chez toi, notre guide d'impression étape par étape explique comment préparer un fichier et choisir le format à en tirer.