Renforcer la netteté de vos images pour imprimer chez theprintspace

Nos conseils et astuces pour ajuster précisément la netteté de vos images destinées à l’impression d’art et au tirage photo.

Vous vous demandez dans quelle mesure renforcer la netteté de vos fichiers images avant de nous les envoyer ? C’est à vous de décider avant le lancement du processus d’impression !

Chez theprintspace, nous ne touchons pas à la netteté au cours de l’impression. Cela permet à nos clients de garder un contrôle total sur leurs images et de déterminer eux-mêmes le niveau de netteté en fonction de leurs besoins et de leur choix de papier.

Le niveau d’ajustement dépend du type de papier

Chaque papier photo argentique ou Fine Art a des caractéristiques physiques qui lui sont propres et qui contribuent à la netteté globale de l’image imprimée : il n’existe donc pas de formule universelle. Certains labos photo, en particulier ceux qui utilisent des minilabs, renforcent la netteté automatiquement et sans nuances pendant l’impression – ce que nous évitons pour prévenir le risque de renforcer à outrance en provoquant des effets indésirables invisibles à l’écran.

Nous conseillons à nos clients de renforcer la netteté dans Adobe Photoshop et de vérifier leur fichier sur écran à la taille réelle du tirage, afin de s’assurer que la netteté est adéquate et que le processus de renforcement n’a pas rajouté de parasites numériques.

Une façon pratique et rentable d’évaluer la netteté est de faire un test d’impression, surtout avant de commander un tirage de grand format.

Cela vous donne l’opportunité de visualiser dans quelle mesure la netteté globale varie en fonction du papier choisi. Vous pouvez aussi en profiter pour examiner le contraste, la couleur et, s’il y a lieu, l’impact causé par le redimensionnement.

Vous souhaitez optimiser vos fichiers images ?

Contactez-nous pour en discuter avec l’un de nos conseillers.