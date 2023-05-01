Pour quels pays puis-je prépayer les taxes à l’importation ?

Avec notre service de dropshipping, tu peux choisir de prépayer la taxe sur les ventes (GST) du pays de destination. C’est ce qu’on appelle la livraison droits acquittés, ou DDP (Delivery Duty Paid). Découvre comment l’activer dans ton compte ici.

Le service DDP est disponible pour les commandes e-commerce expédiées vers :

Canada

Norvège

Australie

Nouvelle-Zélande

Islande

Suisse

La GST est calculée sur le total du produit et des frais de livraison, sauf pour le Canada, où elle n’est pas perçue sur les frais de livraison. Chaque pays applique son propre taux de GST, que tu peux consulter dans les exemples de coûts en lien ci-dessous.

Des frais administratifs DHL d’environ 7 € s’appliquent (convertis selon la devise de ton compte), le coût total pour le vendeur est donc GST + frais administratifs.

Si l’option est activée, le DDP est ajouté à nos frais de traitement et détaillé sur ta facture. Utilise les exemples ci-dessous pour comprendre les coûts du DDP.

Voir ces exemples de tarifs DDP